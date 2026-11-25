CURIOSIDADES

Pequena fruta vermelha engana o paladar e faz até o limão parecer doce por uma hora sem adicionar açúcar

Conhecida como fruta-do-milagre, espécie de origem africana altera temporariamente a percepção dos sabores e pode ser cultivada em vasos dentro de casa



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:11

Rica em miraculina, fruta-do-milagre surpreende pela capacidade de alterar temporariamente o paladar humano Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma fatia de limão pode ganhar o sabor de uma limonada açucarada sem receber uma única colher de açúcar. Por trás dessa transformação está uma pequena fruta vermelha que desperta a curiosidade de pesquisadores e amantes da gastronomia por sua capacidade de modificar temporariamente o paladar humano.

Popularmente conhecida como fruta-do-milagre, a espécie Synsepalum dulcificum é originária da África Ocidental e possui uma substância capaz de alterar a maneira como os receptores gustativos respondem aos alimentos ácidos.

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Além da peculiaridade biológica, o fruto chama atenção pela possibilidade de cultivo doméstico, inclusive em varandas e ambientes com espaço reduzido.

O segredo da fruta

Semelhante a um tomate-cereja alongado, a fruta-do-milagre apresenta uma polpa de sabor suave que esconde uma glicoproteína chamada miraculina. Essa substância interage com os receptores da língua responsáveis pela percepção da doçura.

Quando entra em contato com alimentos ácidos, a proteína modifica a resposta desses receptores. Dessa maneira, produtos naturalmente azedos passam a ser percebidos pelo cérebro como doces, mesmo sem sofrer alterações em sua composição.

Dependendo das condições individuais, o efeito pode durar entre 30 minutos e uma hora, desaparecendo gradualmente conforme a substância deixa de atuar nos receptores gustativos.

Alimentos ganham novos sabores

Durante esse intervalo, ingredientes conhecidos pela acidez proporcionam experiências gastronômicas bastante diferentes das habituais. Limões e maracujás, por exemplo, podem adquirir um sabor semelhante ao de doces preparados com essas frutas.

Morangos e kiwis também tendem a apresentar uma doçura mais intensa, enquanto o iogurte natural pode lembrar uma sobremesa adoçada.

Entretanto, a transformação não acontece da mesma maneira com alimentos predominantemente salgados ou amargos. A acidez desempenha um papel fundamental na ativação da miraculina.

Como cultivar em casa

De crescimento lento, o arbusto da fruta-do-milagre pode se adaptar ao cultivo em vasos. Seu porte relativamente compacto favorece a presença em jardins, quintais e varandas, desde que algumas condições sejam respeitadas.

Para favorecer o desenvolvimento das raízes, recomenda-se utilizar um substrato ácido, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. A iluminação indireta ou a exposição ao sol suave da manhã também contribuem para a manutenção das folhas.

Por apresentar sensibilidade às baixas temperaturas, a espécie precisa de proteção contra geadas e ventos intensos. Regas regulares, sem encharcar a terra, complementam os cuidados necessários.

Experiência exige moderação

Embora transforme a percepção dos sabores, a fruta-do-milagre não elimina a acidez dos alimentos. Essa característica exige atenção durante as experiências gastronômicas, especialmente com frutas cítricas.

Consumir grandes quantidades de limão, por exemplo, pode favorecer o desgaste do esmalte dentário e provocar desconfortos gástricos em pessoas sensíveis, ainda que o sabor percebido seja agradável.