CORRIDA DE RUA

Perfume que aguenta o suor? Conheça a fragrância inspirada nos 21 km que promete não sumir durante a corrida

Desenvolvida pela Natura, fragrância usa tecnologia para prolongar a sensação de frescor mesmo durante a transpiração

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:24

Natura Kaiak 21k Crédito: Divulgação

É possível transformar suor, calor, vento, adrenalina e sensação de liberdade em perfume? Foi partindo desse desafio que a Natura desenvolveu o Kaiak 21K, nova fragrância da marca inspirada no universo das corridas de rua.

O nome já entrega parte da proposta: 21km é a distância de uma meia maratona. Mas a ideia não era apenas colocar a corrida no nome de um perfume. A Natura buscou criar uma fragrância capaz de acompanhar o corpo durante o exercício, inclusive quando a temperatura sobe e a transpiração começa.

Segundo Olivier Paget, perfumista exclusivo da Natura, chegar ao resultado exigiu uma sequência de testes até chegar ao resultado desejado. "Traduzindo todos esses adjetivos e sensações. Acho que são vários ensaios de trabalho que vão ser consecutivos e retificados para conseguir atingir esses nomes que apareceram na sua pergunta", explica.

Olivier Paget, perfumista exclusivo da Natura, e Amanda Migliorini, Head Global de Perfumaria Masculina da Natura 1 de 9

"E o objetivo na cabeça é: como eu vou traduzir esse calor, essa inspiração, se sentir bem, em um par de fragrâncias que gruda no corpo. Como que eu vou transmitir um frescor? Ensaios consecutivos, trabalhando".

O que a corrida brasileira tem a ver com o perfume?

O Kaiak 21K também parte de uma característica específica do mercado brasileiro: a relação cada vez mais forte com a corrida de rua. Paget, que é francês, conta que observar o jeito brasileiro de praticar o esporte ajudou a orientar a criação.

"Acho que o jeito brasileiro de correr é sempre para manter a boa saúde e o sorriso na boca. Também está uma apresentação linda, uma abertura de mente também. Vocês estão sempre muito conviviais", afirma.

Natura Kaiak 21k 1 de 4

Essa percepção foi incorporada ao trabalho da desenvolvedora do 21K, Verônica Kato. Segundo Paget, ela buscou levar para a composição valores associados ao frescor e à alegria. Um dos exemplos citados pelo perfumista é o gengibre.

"Ela tentou conferir esses valores de frescor, de alegria, dentro da fragrância, com os elementos que contém o 21K, por exemplo, o gengibre, a matéria-prima tanto feminino quanto masculino, para trazer essa alegria e frescor".

O perfume precisa sobreviver aos quilômetros

Mas existe uma questão prática por trás da proposta: se a fragrância foi criada para acompanhar uma corrida, o que acontece com ela quando o corpo começa a esquentar e transpirar? Para Paget, a ideia é que o cheiro permaneça estável desde o momento em que o corredor aplica o perfume até o fim do exercício.

"O cheiro vai ficar, para mim, estável no decorrer. No momento que você usa antes da corrida, tenta ficar no final da corrida".

A preocupação fica ainda mais evidente quando ele compara a proposta com uma prova de 42 quilômetros. "O de 42 km já são quatro horas e mais de corrida, sofrendo e tendo o objetivo de vencer, de chegar à chegada".

É nesse ponto que entra a tecnologia Fresh Amplify, utilizada pela Natura para ajudar a preservar a composição da fragrância durante a atividade física. "Então, nós usamos uma tecnologia que se chama Fresh Amplify, que é o uso de uma tecnologia que permite manter a composição da fragrância estável no decorrer da corrida".

Como cheira uma corrida de 21 km?

A resposta da Natura para essa pergunta aparece em duas versões do Kaiak 21K.

A fragrância masculina aposta em um perfil aromático, com destaque para o gengibre e um fundo mais intenso e ambarado. Já a feminina segue uma construção floral, aquática e frutada, combinando gengibre, mandarina e notas luminosas. Apesar das diferenças, as duas compartilham a intenção de traduzir em perfume a energia e o frescor associados ao movimento.

A criação também faz parte de uma estratégia maior da Natura para aproximar o Kaiak do universo das corridas. Em 2026, a marca passou a patrocinar provas da ASICS no Brasil e na América Latina, levando ativações e experiências para os eventos.

Kaiak vai para a pista em Salvador

O produto estará presente na etapa do ASICS Run Challenge em Salvador, marcada para este domingo (13), com largada às 5h30, na Praça de Piatã.