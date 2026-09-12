Perfume que aguenta o suor? Conheça a fragrância inspirada nos 21 km que promete não sumir durante a corrida

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:24
É possível transformar suor, calor, vento, adrenalina e sensação de liberdade em perfume? Foi partindo desse desafio que a Natura desenvolveu o Kaiak 21K, nova fragrância da marca inspirada no universo das corridas de rua.
O nome já entrega parte da proposta: 21km é a distância de uma meia maratona. Mas a ideia não era apenas colocar a corrida no nome de um perfume. A Natura buscou criar uma fragrância capaz de acompanhar o corpo durante o exercício, inclusive quando a temperatura sobe e a transpiração começa.
Segundo Olivier Paget, perfumista exclusivo da Natura, chegar ao resultado exigiu uma sequência de testes até chegar ao resultado desejado. "Traduzindo todos esses adjetivos e sensações. Acho que são vários ensaios de trabalho que vão ser consecutivos e retificados para conseguir atingir esses nomes que apareceram na sua pergunta", explica.
Olivier Paget, perfumista exclusivo da Natura, e Amanda Migliorini, Head Global de Perfumaria Masculina da Natura
"E o objetivo na cabeça é: como eu vou traduzir esse calor, essa inspiração, se sentir bem, em um par de fragrâncias que gruda no corpo. Como que eu vou transmitir um frescor? Ensaios consecutivos, trabalhando".
O que a corrida brasileira tem a ver com o perfume?
O Kaiak 21K também parte de uma característica específica do mercado brasileiro: a relação cada vez mais forte com a corrida de rua. Paget, que é francês, conta que observar o jeito brasileiro de praticar o esporte ajudou a orientar a criação.
"Acho que o jeito brasileiro de correr é sempre para manter a boa saúde e o sorriso na boca. Também está uma apresentação linda, uma abertura de mente também. Vocês estão sempre muito conviviais", afirma.
Natura Kaiak 21k
Essa percepção foi incorporada ao trabalho da desenvolvedora do 21K, Verônica Kato. Segundo Paget, ela buscou levar para a composição valores associados ao frescor e à alegria. Um dos exemplos citados pelo perfumista é o gengibre.
"Ela tentou conferir esses valores de frescor, de alegria, dentro da fragrância, com os elementos que contém o 21K, por exemplo, o gengibre, a matéria-prima tanto feminino quanto masculino, para trazer essa alegria e frescor".
O perfume precisa sobreviver aos quilômetros
Mas existe uma questão prática por trás da proposta: se a fragrância foi criada para acompanhar uma corrida, o que acontece com ela quando o corpo começa a esquentar e transpirar? Para Paget, a ideia é que o cheiro permaneça estável desde o momento em que o corredor aplica o perfume até o fim do exercício.
"O cheiro vai ficar, para mim, estável no decorrer. No momento que você usa antes da corrida, tenta ficar no final da corrida".
A preocupação fica ainda mais evidente quando ele compara a proposta com uma prova de 42 quilômetros. "O de 42 km já são quatro horas e mais de corrida, sofrendo e tendo o objetivo de vencer, de chegar à chegada".
É nesse ponto que entra a tecnologia Fresh Amplify, utilizada pela Natura para ajudar a preservar a composição da fragrância durante a atividade física. "Então, nós usamos uma tecnologia que se chama Fresh Amplify, que é o uso de uma tecnologia que permite manter a composição da fragrância estável no decorrer da corrida".
Como cheira uma corrida de 21 km?
A resposta da Natura para essa pergunta aparece em duas versões do Kaiak 21K.
A fragrância masculina aposta em um perfil aromático, com destaque para o gengibre e um fundo mais intenso e ambarado. Já a feminina segue uma construção floral, aquática e frutada, combinando gengibre, mandarina e notas luminosas. Apesar das diferenças, as duas compartilham a intenção de traduzir em perfume a energia e o frescor associados ao movimento.
A criação também faz parte de uma estratégia maior da Natura para aproximar o Kaiak do universo das corridas. Em 2026, a marca passou a patrocinar provas da ASICS no Brasil e na América Latina, levando ativações e experiências para os eventos.
Kaiak vai para a pista em Salvador
O produto estará presente na etapa do ASICS Run Challenge em Salvador, marcada para este domingo (13), com largada às 5h30, na Praça de Piatã.
A prova terá percursos de 4 km, 7 km e 15 km. Durante o evento, a Natura fará ações de experimentação dos produtos da linha, além de entregar itens especiais aos vencedores.