SEDUÇÃO

Perfumes com feromônios funcionam? O que a ciência diz sobre a febre das fragrâncias que prometem aumentar o poder de sedução e atrair pessoas

Produtos vendidos nas redes sociais prometem despertar o desejo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:55

Perfume Crédito: Imagem gerada por IA

Basta navegar pelas redes sociais para encontrar anúncios de perfumes que prometem despertar a atração, aumentar o poder de sedução e até fazer com que outras pessoas se sintam irresistivelmente interessadas por quem usa a fragrância. Os chamados perfumes com feromônios ganharam espaço no comércio digital, impulsionados por vídeos, depoimentos de consumidores e campanhas que apresentam o produto como uma espécie de segredo da conquista.

Mas será que esses perfumes realmente funcionam? A resposta da ciência é menos sedutora do que as propagandas sugerem. Embora os feromônios tenham funções comprovadas na comunicação química de diversas espécies animais, ainda não existem evidências científicas robustas de que os ingredientes comercializados nesses perfumes provoquem atração sexual em seres humanos.

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O primeiro passo para entender a questão é diferenciar feromônios de fragrâncias comuns. Feromônios são sinais químicos liberados por um indivíduo capazes de provocar respostas específicas em outros indivíduos da mesma espécie. O fenômeno é bem documentado em determinados insetos e outros animais, nos quais essas substâncias podem participar da reprodução, da marcação de território e de comportamentos sociais.

Nos seres humanos, entretanto, a situação é muito mais complexa. O cheiro corporal pode influenciar percepções e interações sociais, mas isso não significa que exista uma substância isolada capaz de provocar desejo ou paixão automaticamente.

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A promessa de atração irresistível tem comprovação científica?

Uma das principais referências sobre o assunto é uma revisão científica publicada em 2015 na revista Proceedings of the Royal Society B, assinada pelo pesquisador Tristram Wyatt, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

O trabalho analisou pesquisas envolvendo substâncias frequentemente apresentadas como feromônios humanos, incluindo androstenona, androstenol, androstadienona e estratetraenol. A conclusão foi que não havia evidências científicas robustas para classificar essas moléculas como feromônios humanos capazes de produzir os efeitos anunciados.

Uma revisão publicada na revista científica Physiology & Behavior, em janeiro de 2025, também analisou estudos sobre a androstadienona. Os pesquisadores identificaram resultados inconsistentes e diferenças importantes entre os métodos utilizados. Por isso, consideraram inconclusiva sua classificação como feromônio sexual humano.

No Brasil, a dermatologista Alessandra Romiti, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), abordou o tema em entrevista ao gshow publicada em 21 de outubro de 2026. A especialista explicou que, diferentemente do que ocorre em algumas espécies animais, não existem evidências científicas de que feromônios sejam suficientes para provocar atração sexual entre pessoas.

Por que algumas pessoas dizem que funciona?

Isso não significa que perfumes sejam incapazes de despertar interesse. Um cheiro agradável pode influenciar a impressão que alguém causa, despertar lembranças e tornar uma interação mais prazerosa.

A diferença está no mecanismo. Gostar do perfume de alguém não comprova a existência de uma reação química automática de atração sexual.

A British Society of Perfumers, entidade britânica ligada à perfumaria, também destaca que os seres humanos respondem aos odores, mas que os mecanismos envolvidos na atração são complexos e ainda não estão completamente esclarecidos.

Além disso, quem utiliza uma fragrância acreditando que ficará mais atraente pode se sentir mais confiante. Essa mudança de comportamento pode influenciar suas interações sociais, mas não demonstra que o produto tenha provocado uma resposta biológica específica em outras pessoas.

Vale a pena comprar?

Antes de investir em um perfume anunciado como afrodisíaco, o consumidor deve observar quais substâncias aparecem na composição e desconfiar de promessas de resultados garantidos. Expressões como “atração instantânea”, “desejo irresistível” e “faz qualquer pessoa se apaixonar” não são sustentadas pelas evidências científicas disponíveis.

Isso não impede que alguém goste da fragrância e queira utilizá-la como um perfume convencional. O problema está em pagar mais por um suposto efeito de sedução que não foi comprovado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não foi utilizada como fonte de comprovação dessas alegações, pois não foi identificada uma orientação específica da entidade que valide a eficácia de perfumes com feromônios para atração sexual.

No fim das contas, a ciência não descarta que sinais químicos possam participar da comunicação humana. O que permanece sem demonstração convincente é a promessa comercial de que borrifar determinadas substâncias na pele seja suficiente para despertar desejo em outras pessoas.