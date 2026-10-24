PERFUMES

Perfumes frescos são aposta para os dias quentes: 8 fragrâncias do Boticário que vão dos aromas florais aos cítricos

Com preços a partir de R$ 149,90, seleção reúne opções masculinas e femininas com notas de frutas, flores, ervas e madeiras



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:09

Perfumes frescos do Boticário combinam notas cítricas, florais, frutadas e amadeiradas para os dias mais quentes da primavera e do verão Crédito: Divulgação/O Boticário

O perfume que funciona bem em uma noite fria nem sempre parece tão agradável sob o calor de uma tarde de verão. Com a subida das temperaturas, fragrâncias mais frescas podem ganhar espaço na rotina de quem prefere aromas leves, seja para trabalhar, sair de casa ou aproveitar o fim de semana.

Entre notas de frutas, flores e ervas aromáticas, as possibilidades vão muito além do tradicional cheiro de limão. Há perfumes que lembram um banho recém-tomado, outros que remetem à vegetação e aqueles que misturam frescor com um fundo amadeirado, criando combinações para diferentes gostos.

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No catálogo do Boticário, oito fragrâncias masculinas e femininas exploram essas características. As opções incluem ingredientes como alecrim, lavanda, sálvia e frutas tropicais, com preços divulgados pela marca entre R$ 149,90 e R$ 249,90.

Frescor vai além dos cítricos

Embora os aromas cítricos sejam frequentemente associados aos dias quentes, eles não são a única alternativa para quem procura um perfume fresco. Ingredientes herbais, como alecrim e sálvia, também aparecem em composições que remetem à natureza, enquanto determinadas flores ajudam a criar fragrâncias mais delicadas.

As notas amadeiradas entram nessa mistura de outra maneira. Dependendo da composição, ingredientes como o cedro podem acrescentar profundidade sem eliminar a sensação de frescor das notas mais leves.

Na prática, não existe uma fragrância ideal para todas as pessoas durante o verão. A escolha envolve preferências individuais, intensidade do aroma e até o ambiente em que o perfume será utilizado. Por isso, conhecer as famílias olfativas pode ajudar a encontrar alternativas mais próximas do gosto de cada um.

Quatro opções masculinas

Alecrim, lavanda e sálvia formam a base aromática do Clash Extreme, uma das opções masculinas apresentadas pelo Boticário. A fragrância também traz uma nota de figo, que acrescenta um aspecto frutado à composição. O frasco de 100 ml tem preço informado de R$ 149,90.

Com uma combinação diferente, o Quasar Vision mistura notas cítricas e aromáticas com acordes metálicos. O cedro aparece no fundo da fragrância, trazendo uma característica amadeirada. A versão de 100 ml custa R$ 189,90, segundo os valores divulgados pela marca.

Quem prefere perfumes com especiarias encontra outra proposta no Botica 214 Fiji Paradise Fougère Especiado. Inspirado nas paisagens das ilhas Fiji, o eau de parfum combina cardamomo e resina de cistus labdanum, ingredientes que ajudam a construir um aroma mais intenso. O frasco de 90 ml sai por R$ 249,90.

Já o Arbo Botanic segue uma direção mais herbal. Integrante da família fougère fresca, o perfume utiliza sálvia em sua composição e aposta em notas associadas à vegetação. Com 100 ml, aparece no material da empresa pelo preço de R$ 189,90.

Fragrâncias femininas para o calor

A sensação de banho recém-tomado está entre as propostas do Floratta Blue Crystal. O perfume combina flor de alecrim com musk e pertence à família floral aldeídica, conhecida por composições que podem apresentar características limpas e suaves. A embalagem de 75 ml custa R$ 149,90.

Para quem gosta de aromas florais com um toque frutado, o L'eau de Lily Soleil apresenta uma mistura de ylang-ylang, frutas e amêndoa. A combinação reúne notas florais e uma característica cremosa, diferenciando-se das fragrâncias predominantemente cítricas. O frasco de 75 ml tem preço divulgado de R$ 194,90.

Outra alternativa é o Boticollection Acqua Fresca, que combina notas de frutas e madeiras. Com uma proposta cítrica amadeirada, a fragrância de 100 ml aparece entre as opções mais clássicas da seleção e custa R$ 179,90.

As frutas tropicais também estão presentes no Floratta Romance de Verão. Misturadas a notas florais, elas formam uma composição frutada e moderadamente adocicada, segundo a descrição do Boticário. O produto é vendido em frasco de 75 ml, com preço informado de R$ 174,90.

Como escolher o perfume?

Antes de decidir pela compra, vale observar como a fragrância se comporta depois de alguns minutos na pele. O cheiro percebido logo após a aplicação pode mudar conforme outras notas se tornam mais evidentes, alterando a impressão inicial sobre o produto.

Experimentar o perfume com calma ajuda a perceber essas diferenças. Também é importante considerar que uma mesma fragrância pode ser sentida de maneiras distintas por cada pessoa, tanto pelas preferências individuais quanto pelas características da pele.

Durante os dias mais quentes, a quantidade aplicada merece atenção. Mesmo perfumes classificados como frescos podem apresentar aromas intensos, principalmente em locais fechados, no transporte público ou em ambientes compartilhados.

Mais do que seguir uma classificação de fragrâncias masculinas ou femininas, a escolha pode partir das notas que mais agradam. Quem prefere aromas herbais encontra alternativas com alecrim e sálvia, enquanto os florais, frutados e amadeirados oferecem outras possibilidades para variar o perfume ao longo da estação.