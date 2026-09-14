GUIA DOS SONHOS

Perigo, perda ou aviso? Entenda o que sonhar perder o controle do carro quer te revelar

Entenda por que este sonho reflete a ansiedade diante dos rumos que a sua vida está tomando

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 04:04

Motorista dirigindo Crédito: Shutterstock

Você está dirigindo rápido quando, de repente, percebe que o freio afunda sem resistência ou que o volante não responde aos comandos. O desespero de ver o carro sem controle em uma curva perigosa faz com quem você acorde assustado. Este sonho costuma marcar a memória e pede uma análise do momento que você está vivendo.



Sonhos mais comuns 1 de 17

Para a psicologia, o carro é como uma extensão da nossa vida, da nossa independência e da capacidade de cuidar dos próprios projetos. Perder o controle da direção mostra o medo de que as coisas estejam tomando um rumo perigoso ou indesejado. Pode ser a sensação de que o trabalho, o dinheiro ou um relacionamento estão andando rápido demais, sem que você consiga frear os acontecimentos.

Esse tipo de pesadelo também expõe a fraqueza de quem tenta controlar cada detalhe da própria vida. Pessoas que carregam tudo nas costas e evitam pedir ajuda são as que mais sofrem com isso. Através da imagem do carro sem controle, o corpo avisa que tentar mandar em tudo o tempo todo está gerando desgaste.

Nas crenças populares, esse sonho é visto como um aviso sobre a pressa ou o descuido em decisões importantes. Se os freios falharam, isso quer dizer que você está ignorando sinais claros de que precisa desacelerar antes de bater de frente com um problema.