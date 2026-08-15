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Perlla e Patrick Abrahão anunciam fim do casamento; decisão partiu dele: 'Cada um faz suas escolhas'

Cantora confirmou o divórcio e disse que tentou preservar a união; ex-casal já havia passado um ano separado após prisão do empresário

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:30

Perlla e Patrick Abrahão Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação

Perlla, de 37 anos, e Patrick Abrahão, de 27, não estão mais juntos. O empresário anunciou o fim do casamento nesta sexta-feira (14) e afirmou que a decisão partiu dele. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais, os dois ainda tentaram uma reconciliação, mas decidiram seguir caminhos diferentes.

"Hoje, queremos comunicar que Perlla e Patrick decidiram encerrar o matrimônio e seguir caminhos diferentes. A decisão partiu de Patrick e foi respeitada por ambos. Durante esse processo, houve oração, esperança e o desejo de uma reconciliação, como já aconteceu anteriormente. Porém, entendemos que estamos vivendo momentos diferentes e seguindo projetos e caminhos distintos", diz o comunicado.

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A nota também afirma que a separação aconteceu de forma amigável. "A partir de agora, cada um seguirá com seus trabalhos e sua trajetória, levando consigo respeito, carinho e gratidão por tudo o que vivemos e construímos juntos. Pedimos a compreensão, o carinho e, principalmente, o respeito de todos neste momento e diante dessa decisão. Que Deus abençoe os nossos caminhos e a todos que fizeram parte da nossa história", finaliza o texto.

Perlla e Patrick Abrahão Crédito: Reprodução

Perlla fala sobre o fim do casamento

Também na tarde desta sexta-feira (14), Perlla apareceu no Instagram do influenciador David Brazil e comentou a separação. "Pois é, meu digníssimo pediu divórcio e aí nós estamos nesse momento reajustando algumas coisas, focando no trabalho, focando na carreira, focando na vida... Que ele seja muito feliz -- acho que isso é muito importante, sempre desejar felicidade", disse a cantora.

"A escolha foi dele, eu sempre estive ali tentando, pois sou uma mulher cristã, mas cada um faz suas escolhas", reforçou Perlla. David Brazil brincou com a situação: "E do nada, mais uma solteira no meio artístico. (...) Enquanto isso ela está aqui trabalhando na FM O Dia".

O vídeo foi publicado no feed do influenciador com a legenda "Na madrugada abandonada? Será?", em referência ao principal hit da carreira de Perlla.

Casal já havia ficado um ano separado

Perlla e Patrick retomaram o casamento em setembro de 2025, depois de terem passado cerca de um ano separados.

Em agosto de 2024, a cantora havia anunciado que os dois tinham dado um tempo na relação. A decisão aconteceu após Patrick passar dez meses preso. O empresário foi detido em 2022, três meses depois do casamento, acusado de integrar um esquema de pirâmide financeira transnacional.

Na época da primeira separação, Perlla chegou a desabafar sobre a falta de consideração que dizia ter recebido do então marido durante o período em que o visitava na prisão. "Quase um ano indo visitar, levando comidinha. Saía às cinco da manhã e entrava quase ao meio-dia para sair às quatro horas da tarde", contou.

"Toda quarta-feira andava um quilômetro. Fiquei andando por quase um ano, entrando e saindo a pé... Vim de comunidade, mas minha mãe nunca precisou pisar em um Bangu (prisão) como eu pisei. Pisei com muito carinho, como companheira e amiga. Fiz de coração", afirmou.

"Estive antes, durante e depois. Literalmente na alegria e na tristeza! Consideração e carinho não se pede, mas a ingratidão é vista de longe... Estou exausta. Preciso de paz... Vamos seguir com o que sempre fiz. Sou conhecida pela minha música e alegria, e isso ninguém muda. Nada! Tenho que priorizar o que nunca largou minha mão", declarou.