NOVELA DAS 7

Pérola descobre o maior podre do passado de Vanessa e vê sua vida desmoronar em Por Você

Dona do Hospital & Maternidade Luz descobre uma armação grave da própria filha, Vanessa

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:00

Pérola sofre problema de saúde em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

As coisas vão ficar estremecidas para o lado da família de Pérola (Renata Sorrah) nos próximos capítulos de Por Você, novela das sete da TV Globo.

A dona do Hospital & Maternidade Luz descobre uma armação grave da própria filha, Vanessa (Alinne Moraes). Pérola descobre que a vilã desviou verba destinada ao setor oncológico do hospital para financiar os caprichos de uma nova ala premium do próprio projeto.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Sem saber que do lado de fora Vanessa ouvia a conversa, Pérola expõe o esquema ao advogado Gabriel (Thiago Lacerda). Diante da gravidade da situação, a matriarca decide punir a herdeira de forma mais dura.

Com isso, Pérola passa a considerar seriamente entregar o comando do hospital para a rival da filha, Bela (Sheron Menezzes). A descoberta provoca um embate entre mãe e filha, agitando a trama da novela da Globo.