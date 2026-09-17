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Pérola descobre o maior podre do passado de Vanessa e vê sua vida desmoronar em Por Você

Dona do Hospital & Maternidade Luz descobre uma armação grave da própria filha, Vanessa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:00

Pérola sofre problema de saúde em 'Por Você'
Pérola sofre problema de saúde em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

As coisas vão ficar estremecidas para o lado da família de Pérola (Renata Sorrah) nos próximos capítulos de Por Você, novela das sete da TV Globo.

A dona do Hospital & Maternidade Luz descobre uma armação grave da própria filha, Vanessa (Alinne Moraes). Pérola descobre que a vilã desviou verba destinada ao setor oncológico do hospital para financiar os caprichos de uma nova ala premium do próprio projeto.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Sem saber que do lado de fora Vanessa ouvia a conversa, Pérola expõe o esquema ao advogado Gabriel (Thiago Lacerda). Diante da gravidade da situação, a matriarca decide punir a herdeira de forma mais dura.

Com isso, Pérola passa a considerar seriamente entregar o comando do hospital para a rival da filha, Bela (Sheron Menezzes). A descoberta provoca um embate entre mãe e filha, agitando a trama da novela da Globo.

Durante a discussão acalorada, Pérola passa mal e desmaia diante de Vanessa, que precisa pedir socorro médico às pressas, susto que acaba revelando, aos poucos, um problema de saúde que a matriarca vinha escondendo de toda a família.

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