Pérola descobre o maior podre do passado de Vanessa e vê sua vida desmoronar em Por Você

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Felipe Sena
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:00
As coisas vão ficar estremecidas para o lado da família de Pérola (Renata Sorrah) nos próximos capítulos de Por Você, novela das sete da TV Globo.
A dona do Hospital & Maternidade Luz descobre uma armação grave da própria filha, Vanessa (Alinne Moraes). Pérola descobre que a vilã desviou verba destinada ao setor oncológico do hospital para financiar os caprichos de uma nova ala premium do próprio projeto.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Sem saber que do lado de fora Vanessa ouvia a conversa, Pérola expõe o esquema ao advogado Gabriel (Thiago Lacerda). Diante da gravidade da situação, a matriarca decide punir a herdeira de forma mais dura.
Com isso, Pérola passa a considerar seriamente entregar o comando do hospital para a rival da filha, Bela (Sheron Menezzes). A descoberta provoca um embate entre mãe e filha, agitando a trama da novela da Globo.
Durante a discussão acalorada, Pérola passa mal e desmaia diante de Vanessa, que precisa pedir socorro médico às pressas, susto que acaba revelando, aos poucos, um problema de saúde que a matriarca vinha escondendo de toda a família.