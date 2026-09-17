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Pérola discute com Vanessa e desmaia diante da filha em Por Você nesta quinta-feira (17 de setembro)

Discussão com vilã, faz Pérola passar mal, e ela é socorrida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00

Pérola discute com a filha e passa mal
Pérola discute com a filha e passa mal Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (17), Pérola (Renata Sorrah) discute com Vanessa (Alinne Moraes) e acaba desmaiando diante da filha, que pede socorro médico. Gabriel (Thiago Lacerda) diz a Peixe (Cauê Campos) que pode ajudar o rapaz. Bela (Sheron Menezzes) fala com a pediatra Íris sobre Samuca (Kadu Spinola).

Ricardo (Paulo Vilhena) se responsabiliza pelo atendimento de Pérola. Vitor (Lucas Leto) avisa a Leandra (Giovanna Grigio) sobre a saúde de Pérola. Todos acabam descobrindo sobre a doença da empresária. Nelma conta a Próspero (José de Abreu) que o bar de Clemente (Antonio Pitanga) foi interditado pela vigilância sanitária. Clemente declara guerra a Próspero. Vanessa ameaça Giovana (Larissa Murai).

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Margô (Regiane Alves) revela a Lucas (Amaury Lorenzo) que foi agredida por Enzo. Sabugo (Adanilo) faz um discurso sobre os malefícios do álcool diante de Enzo e Bezão. Iara (Noemia Oliveira) encontra as peças roubadas de Zé (Fábio Lago) e confronta Juarez. Pérola implora para que Bela assuma a presidência do hospital.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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