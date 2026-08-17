MUSCULAÇÃO

Personal revela ajustes simples para melhorar seu treino e ensina como aumentar a ativação dos glúteos

Dono do perfil @bigpersonall explica erros comuns no agachamento e mostra como pequenas mudanças na execução podem melhorar o exercício

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:45

Personal (@bigpersonall) dá dicas para você fazer no seu treino Crédito: Reprodução

No treino de musculação, pequenos ajustes na execução podem mudar bastante a forma como um exercício é realizado. A posição dos pés, o alinhamento do corpo e até a inclinação do tronco são detalhes que merecem atenção para quem busca executar os movimentos de maneira mais eficiente.

O personal trainer Washington Costa, do perfil @bigpersonall, mostra em um vídeo alguns desses ajustes durante exercícios para membros inferiores. Entre os exemplos estão o agachamento no Smith e o agachamento sumô, com orientações simples para corrigir a posição do corpo.

No agachamento no Smith, um dos pontos destacados é evitar deixar os pés muito à frente ou muito altos em relação à linha da barra. O ajuste proposto é posicionar os pés de forma que fiquem alinhados com a barra, buscando uma execução mais adequada do movimento.

Já no agachamento sumô, o profissional chama atenção para a posição do tronco. Na execução apresentada, manter o tronco excessivamente reto pode resultar em menor ativação dos glúteos. A orientação demonstrada é inclinar o tronco durante o movimento, respeitando a execução do exercício, para aumentar a participação dessa musculatura.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina 1 de 10

A ideia do conteúdo é mostrar que não é necessariamente preciso mudar completamente o treino para fazer ajustes. Detalhes aparentemente pequenos podem alterar a execução de um exercício e a forma como a musculatura é recrutada.