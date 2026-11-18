Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:49
A visita do papa Leão XIV ao Peru mobilizou uma operação especial de segurança para neutralizar drones que representassem uma ameaça ao pontífice. Para isso, a Força Aérea peruana instalou equipamentos de interferência eletromagnética na região.
O planejamento foi anunciado pelo Ministério da Defesa do Peru antes da viagem, realizada entre 11 e 16 de novembro de 2026. A operação previa a proteção do líder da Igreja Católica e de sua comitiva durante atividades em Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.
História dos drones
O equipamento ficou sob responsabilidade do Grupo de Defesa Aérea (Gruda), unidade especializada na identificação e neutralização de aeronaves não tripuladas que possam representar ameaças.
Segundo o Ministério da Defesa do Peru, os militares planejavam instalar os dispositivos algumas horas antes da chegada do papa a cada local.
O sistema combina sensores de monitoramento, programas de processamento de informações e aparelhos capazes de produzir interferência eletromagnética.
Assim, caso um drone entrasse sem autorização no espaço aéreo protegido, os operadores poderiam neutralizá-lo ou provocar sua queda por meio destes equipamentos. A proteção também abrangia a cidade de Callao, que é próxima, mas fora da região da visita.
Como funciona a defesa antidrone
Além dos equipamentos militares, o governo peruano estabeleceu restrições temporárias para a circulação de drones nas áreas visitadas pelo pontífice.
Em comunicado publicado em 9 de novembro, o Ministério dos Transportes e Comunicações informou que as proibições atingiriam um raio de 1,85 quilômetro ao redor de determinados locais da agenda papal.
Em Pucallpa, por exemplo, a medida abrangia o aeroporto internacional, o Malecón Puerto Callao e a Vila Esportiva Regional de Ucayali, onde estava prevista uma missa em 15 de novembro.
Apesar do esquema especial preparado para a visita, a tecnologia não era novidade para os militares peruanos. A Força Aérea utiliza o sistema desde 2024, quando participou da segurança do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).
Desde aquela primeira operação até outubro de 2026, mais de 180 drones haviam sido detectados pelos equipamentos, segundo o Ministério da Defesa. Desse total, mais de 60 foram neutralizados por sobrevoarem áreas protegidas sem a autorização necessária.
A tecnologia integra as medidas de proteção de autoridades e instalações consideradas estratégicas. No caso da visita papal, o planejamento buscou reduzir os riscos provocados por aeronaves não autorizadas em locais de grande concentração de pessoas.
Leão XIV encerrou sua passagem pelo Peru na segunda-feira (16), quando deixou Lima em direção a Roma, conforme informou o Vaticano.