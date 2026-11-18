FORÇAS ARMADAS

Peru criou escudo caçador de drones para proteger papa Leão XIV durante visita ao país

Força Aérea preparou sistema de segurança para impedir voos não autorizados durante missas e eventos públicos; tecnologia já neutralizou mais de 60 drones



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:49

Agentes das forças armadas utilizaram sensores de movimento e equipamentos eletromagnéticos Crédito: U.S. Army / Imagem Ilustrativa

A visita do papa Leão XIV ao Peru mobilizou uma operação especial de segurança para neutralizar drones que representassem uma ameaça ao pontífice. Para isso, a Força Aérea peruana instalou equipamentos de interferência eletromagnética na região.

O planejamento foi anunciado pelo Ministério da Defesa do Peru antes da viagem, realizada entre 11 e 16 de novembro de 2026. A operação previa a proteção do líder da Igreja Católica e de sua comitiva durante atividades em Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.

História dos drones 1 de 13

Escudo contra drones

O equipamento ficou sob responsabilidade do Grupo de Defesa Aérea (Gruda), unidade especializada na identificação e neutralização de aeronaves não tripuladas que possam representar ameaças.

Segundo o Ministério da Defesa do Peru, os militares planejavam instalar os dispositivos algumas horas antes da chegada do papa a cada local.

O sistema combina sensores de monitoramento, programas de processamento de informações e aparelhos capazes de produzir interferência eletromagnética.

Assim, caso um drone entrasse sem autorização no espaço aéreo protegido, os operadores poderiam neutralizá-lo ou provocar sua queda por meio destes equipamentos. A proteção também abrangia a cidade de Callao, que é próxima, mas fora da região da visita.

Como funciona a defesa antidrone 1 de 6

Voos proibidos

Além dos equipamentos militares, o governo peruano estabeleceu restrições temporárias para a circulação de drones nas áreas visitadas pelo pontífice.

Em comunicado publicado em 9 de novembro, o Ministério dos Transportes e Comunicações informou que as proibições atingiriam um raio de 1,85 quilômetro ao redor de determinados locais da agenda papal.

Em Pucallpa, por exemplo, a medida abrangia o aeroporto internacional, o Malecón Puerto Callao e a Vila Esportiva Regional de Ucayali, onde estava prevista uma missa em 15 de novembro.

As autoridades também alertaram que drones operados irregularmente poderiam ser apreendidos ou neutralizados. Os responsáveis poderiam ser multados Crédito: Project Kei / Wikimedia Commons

Mais de 60 drones neutralizados

Apesar do esquema especial preparado para a visita, a tecnologia não era novidade para os militares peruanos. A Força Aérea utiliza o sistema desde 2024, quando participou da segurança do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Desde aquela primeira operação até outubro de 2026, mais de 180 drones haviam sido detectados pelos equipamentos, segundo o Ministério da Defesa. Desse total, mais de 60 foram neutralizados por sobrevoarem áreas protegidas sem a autorização necessária.

A tecnologia integra as medidas de proteção de autoridades e instalações consideradas estratégicas. No caso da visita papal, o planejamento buscou reduzir os riscos provocados por aeronaves não autorizadas em locais de grande concentração de pessoas.