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Pescador ficou 438 dias à deriva no oceano e sobreviveu de forma inacreditável; veja o que aconteceu com ele

José Salvador Alvarenga percorreu cerca de 10,7 mil quilômetros pelo Pacífico em um pequeno barco e sobreviveu com peixes, aves, tartarugas e água da chuva

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:30

José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico Crédito: Reprodução

O que deveria ser uma viagem de apenas dois dias para pescar tubarões se transformou em uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes já registradas no mar. José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico, percorreu cerca de 10,7 mil quilômetros e foi encontrado vivo em 2014. Mais de uma década depois, pouco se sabe sobre seu paradeiro.

A jornada começou em novembro de 2012, quando o pescador salvadorenho saiu de Costa Azul, no México, acompanhado do jovem Ezequiel Córdoba. Após uma falha no motor, a pequena embarcação foi levada para alto-mar e ficou fora do alcance de ajuda.

Sem estrutura para uma viagem oceânica e praticamente sem mantimentos, os dois precisaram encontrar maneiras extremas de sobreviver.

José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico

José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução
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José Salvador Alvarenga passou 438 dias à deriva no Oceano Pacífico por Reprodução

José chegou a comer as próprias unhas

Com a fome, Alvarenga contou que chegou a engolir pedaços das próprias unhas. Em relato ao jornalista Jonathan Franklin, autor do livro “438 Dias”, revelou o nível de desespero vivido no barco. “Estava com tanta fome que fui engolindo todos os pedacinhos”, contou.

Ele também capturava águas-vivas com as mãos e chegou a pensar em comer o próprio dedo mínimo.

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Para conseguir líquidos, os pescadores beberam a própria urina e lambiam o interior do barco em busca de gotas de água. Quando encontravam lixo flutuando, vasculhavam os sacos atrás de qualquer coisa que pudesse ser aproveitada. Em uma ocasião, dividiram um pedaço de chiclete já mastigado.

Com o passar do tempo, Alvarenga passou a capturar peixes, tartarugas e aves. Segundo Tom Armbruster, então embaixador dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall, o pescador bebia o sangue dos animais para tentar sobreviver.

Companheiro morreu durante a viagem

Ezequiel não resistiu às condições enfrentadas no oceano e morreu durante a travessia. Alvarenga afirmou que permaneceu algum tempo com o corpo do companheiro no barco antes de lançá-lo ao mar.

A partir daquele momento, ele enfrentou sozinho os meses seguintes. Segundo os relatos feitos após o resgate, passou por períodos de desespero e alucinações e chegou a considerar tirar a própria vida. “Ele falava em considerar o suicídio e até em se oferecer aos tubarões. Foram dias muito sombrios para ele, mas, como pescador, ele simplesmente seguiu em frente, um dia de cada vez”, contou Armbruster.

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Depois de 438 dias, Alvarenga finalmente chegou às Ilhas Marshall.

Por que ele não estava extremamente magro?

Quando foi encontrado, a aparência do pescador chamou atenção. Apesar de debilitado, ele não estava tão magro quanto se poderia imaginar após mais de um ano no mar.

Segundo os relatos da época, seu corpo estava inchado devido à retenção de líquidos. Alvarenga também estava fraco e apresentava parasitas, associados no relato ao consumo de animais crus durante o período à deriva.

A readaptação à vida em terra também foi difícil. Ele passou a ter pesadelos, evitava ficar perto da água e precisava constantemente da companhia de outras pessoas, embora não quisesse conversar.

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Família de companheiro o acusou de canibalismo

A história ainda ganhou um capítulo polêmico após o lançamento do livro sobre a sobrevivência no Pacífico.

A família de Ezequiel entrou com uma ação de US$ 1 milhão e acusou Alvarenga de ter praticado canibalismo com o corpo do companheiro. Ele sempre negou a acusação e afirmou que lançou o corpo de Ezequiel ao oceano.

Segundo o relato publicado, a acusação acabou sendo retirada depois que especialistas não encontraram indícios de crime e Alvarenga passou por um teste de detector de mentiras.

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Depois da enorme exposição provocada pelo resgate e pelas controvérsias posteriores, Alvarenga passou a viver longe dos holofotes.

Seu paradeiro atual não é conhecido publicamente. Tom Armbruster afirmou não saber o que aconteceu com o pescador e apenas cogitou que ele possa estar vivendo em El Salvador ou trabalhando novamente no México ao lado da família. “Ele é um dos maiores sobreviventes do mundo. Um homem extraordinariamente engenhoso e de caráter imenso. Saí de lá pensando que tinha acabado de testemunhar uma das maiores histórias de sobrevivência de todos os tempos”, afirmou o ex-diplomata.

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