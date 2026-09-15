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Pescador vê baleia presa em rede usada por colegas, pula no mar com uma faca e salva animal; vídeo impressiona

Jonathan Quispe entrou no mar sem tanque de oxigênio e precisou fazer várias tentativas até conseguir libertar o animal na costa do Peru

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:02

Homem pula no mar e salva baleia
Homem pula no mar e salva baleia Crédito: Reprodução

Um pescador arriscou a própria segurança para libertar uma baleia que ficou presa em uma rede de pesca na costa do Peru. Jonathan Quispe entrou no mar usando apenas uma máscara e uma faca e chegou a subir sobre o dorso do animal para conseguir cortar o emaranhado.

O resgate aconteceu na região de Tacna, no extremo sul do país, e foi registrado em vídeo. As imagens ganharam repercussão nos últimos dias na imprensa e nas redes sociais.

Fatos e curiosidades sobre as baleias-beluga

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Graças à sua aparência adorável e alta sociabilidade, as belugas se tornaram algumas das queridinhas dos parques aquáticos e aquários com interação ao público por Pagemoral / Wikimedia Commons

Sem utilizar tanque de oxigênio, Jonathan precisou se aproximar diversas vezes da baleia. Segundo ele, o animal mergulhava quando percebia sua presença, dificultando o acesso à rede. “Eu tinha que libertá-la”, contou o pescador ao programa “Arriba Mi Gente”, da emissora peruana Latina.

Durante a tentativa de resgate, Jonathan percebeu que a baleia apresentava dificuldades para se movimentar e também ouviu sons emitidos pelo animal.

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Depois de algumas tentativas, o pescador conseguiu alcançar a rede e começou a cortá-la. O vídeo mostra Jonathan apoiado sobre o corpo da baleia enquanto utiliza a faca para abrir espaço entre os fios.

Aos poucos, ele conseguiu desfazer parte do emaranhado até que o animal finalmente ficou livre e voltou a nadar.

Rede pertencia à equipe do próprio pescador

A rede responsável por prender a baleia pertencia à própria equipe de pesca de Jonathan. Durante entrevista, ele explicou que trabalha com redes de flutuação e reconheceu que animais marinhos podem acabar presos acidentalmente durante a atividade.

Para o pescador, quando uma situação desse tipo acontece, é responsabilidade da equipe tentar libertar o animal.

Essa também não teria sido a primeira vez que Jonathan participou de um resgate no mar. Ele afirmou já ter ajudado outros animais que ficaram presos em redes, incluindo golfinhos e tartarugas.

O episódio começou a ganhar destaque na imprensa peruana a partir de 11 de setembro. Posteriormente, uma reportagem da Panamericana TV identificou Tacna como a região onde ocorreu o resgate.

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