Pescador vê baleia presa em rede usada por colegas, pula no mar com uma faca e salva animal; vídeo impressiona

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:02
Um pescador arriscou a própria segurança para libertar uma baleia que ficou presa em uma rede de pesca na costa do Peru. Jonathan Quispe entrou no mar usando apenas uma máscara e uma faca e chegou a subir sobre o dorso do animal para conseguir cortar o emaranhado.
O resgate aconteceu na região de Tacna, no extremo sul do país, e foi registrado em vídeo. As imagens ganharam repercussão nos últimos dias na imprensa e nas redes sociais.
Fatos e curiosidades sobre as baleias-beluga
Sem utilizar tanque de oxigênio, Jonathan precisou se aproximar diversas vezes da baleia. Segundo ele, o animal mergulhava quando percebia sua presença, dificultando o acesso à rede. “Eu tinha que libertá-la”, contou o pescador ao programa “Arriba Mi Gente”, da emissora peruana Latina.
Durante a tentativa de resgate, Jonathan percebeu que a baleia apresentava dificuldades para se movimentar e também ouviu sons emitidos pelo animal.
Depois de algumas tentativas, o pescador conseguiu alcançar a rede e começou a cortá-la. O vídeo mostra Jonathan apoiado sobre o corpo da baleia enquanto utiliza a faca para abrir espaço entre os fios.
Aos poucos, ele conseguiu desfazer parte do emaranhado até que o animal finalmente ficou livre e voltou a nadar.
Rede pertencia à equipe do próprio pescador
A rede responsável por prender a baleia pertencia à própria equipe de pesca de Jonathan. Durante entrevista, ele explicou que trabalha com redes de flutuação e reconheceu que animais marinhos podem acabar presos acidentalmente durante a atividade.
Para o pescador, quando uma situação desse tipo acontece, é responsabilidade da equipe tentar libertar o animal.
Essa também não teria sido a primeira vez que Jonathan participou de um resgate no mar. Ele afirmou já ter ajudado outros animais que ficaram presos em redes, incluindo golfinhos e tartarugas.
O episódio começou a ganhar destaque na imprensa peruana a partir de 11 de setembro. Posteriormente, uma reportagem da Panamericana TV identificou Tacna como a região onde ocorreu o resgate.
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