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'Pessoal, urgente!': André Janones comemora volta aos treinos após 2 meses sem dormir bem; deputado impressiona com transformação corporal

Político comemorou ter conseguido dormir uma noite inteira depois de um período de dificuldades para descansar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:50

André Janones retorna aos treinos
André Janones retorna aos treinos Crédito: Reprodução/Instagram

Após duas semanas intensas, dedicadas principalmente à mobilização política, André Janones voltou a compartilhar momentos de sua rotina pessoal. Nesta terça-feira (27), o deputado federal comemorou o retorno aos treinos e contou que conseguiu dormir uma noite inteira após dois meses sem descansar bem.

"Depois de dois meses, finalmente uma noite de sono completa. E voltando aos treinos também depois de duas semanas parado", escreveu na publicação, feita nos Stories do Instagram.

O antes e depois do deputado federal André Janones

André Janones antes por Reprodução/Instagram
O antes e depois do deputado federal André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Agência Câmara
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones antes por Reprodução/Instagram
André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones comemora volta aos treinos por Reprodução/Instagram
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André Janones antes por Reprodução/Instagram

O parlamentar teve atuação de destaque na campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, liderando a mobilização de apoiadores no canal Exército do Lula, no WhatsApp. Expressões como "explode", "missão do dia" e "Pessoal, urgente" marcaram as mensagens de Janones durante os 20 dias entre o primeiro e o segundo turno.

Janones mudou hábitos e passou a correr 10 km

Aos 42 anos, o deputado passou por uma transformação física nos últimos anos. Por orientação médica, ele mudou a alimentação e incorporou atividades físicas à rotina. Antes, segundo relatou, tinha dificuldade para subir poucos degraus sem ficar ofegante. Atualmente, afirma que consegue correr 10 quilômetros e ostenta um corpo musculo, com gominhos.

André Janones comemora volta aos treinos
André Janones comemora volta aos treinos Crédito: Reprodução/Instagram

No fim de julho, Janones publicou no Instagram um registro da mudança corporal e explicou que a decisão veio após receber um alerta médico sobre um quadro de pré-diabetes. Na ocasião, disse que optou por mudar o estilo de vida em vez de seguir o tratamento medicamentoso que havia recebido como orientação.

"Esse é meu antes e depois, sem Mounjaro (não que tivesse algum problema se fizesse uso, mas tenho facilidade pra perder peso). Quatro anos atrás eu não conseguia subir cinco degraus de escadas sem ficar ofegante. Recebi da minha médica a informação de que eu estava em um quadro de pré-diabetes, ela me passou um remédio, eu disse que ia tomar, joguei fora e decidi mudar meu estilo de vida", escreveu.

O parlamentar contou que deixou de consumir alimentos processados, parou de comer carne vermelha e começou a praticar musculação. A corrida, no entanto, foi a atividade que mais o conquistou. Depois, ele também acrescentou sessões de boxe à rotina.

"Mudei minha alimentação (nunca mais comi comida processada) parei de comer carne vermelha, iniciei na musculação, e o principal: comecei a correr. Depois ainda acrescentei o boxe duas vezes por semanas, mas a corrida foi o grande divisor de águas, tanto fisicamente quanto mentalmente, e hoje sou absolutamente apaixonado por esse esporte. Quatro anos atrás eu não concluía 5 km nem em pensamento. Hoje corro 10 Km três vezes por semana", afirmou.

Após as eleições, Janones pretende iniciar a preparação para participar de sua primeira maratona.

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