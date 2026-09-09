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'Pessoas maldosas': fã é criticada após tietar Ronaldinho Gaúcho em Dubai e revela conversa com namorada do craque

Ex-jogador está nos Emirados Árabes com Ingryd Guadagnin, com quem mantém relacionamento discreto há cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:20

Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin
Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin Crédito: Reprodução/Instagram

Ronaldinho Gaúcho está curtindo dias em Dubai ao lado da namorada, a comissária de bordo Ingryd Guadagnin, mas uma cena envolvendo o jogador acabou gerando repercussão nas redes sociais. Uma fã que aparece em um vídeo tietando o craque precisou se explicar depois de ser criticada por internautas.

O pentacampeão mundial foi visto jogando futevôlei com amigos e na companhia da namorada na Dubai Marina. O luxuoso bairro residencial abriga o The Beach at JBR, complexo de lazer com opções de restaurantes ao ar livre e trechos de areia para relaxar. Ingryd, que mora nos Emirados Árabes Unidos, ficou sentada durante a maior parte do tempo e passou quase despercebida.

Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin

Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho chega à Itália acompanhado da namorada, a aeromoça Ingryd Guadagnin por Luca Bendoni/Sky Sport/Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin no voo para a Itália por Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho e a namorada Ingryd Guadagnin em Dubai por Reprodução/Instagram
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Ronaldinho Gaúcho e a namorada, Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram

Já Ronaldinho foi tietado por algumas crianças e por uma aeromoça. Após a publicação das imagens, algumas pessoas questionaram a abordagem da fã ao ex-jogador por ele estar acompanhado, e sugeriram que havia interesse além da tietagem.

Lorena Cabral respondeu aos comentários e afirmou que é casada e que a própria Ingryd estava no local. Segundo ela, as duas chegaram a conversar depois do episódio. "Conheci ela depois, que linda e simpática, até falamos uns segundos da profissão", escreveu.

Em outra resposta, Lorena criticou a repercussão do vídeo e explicou que a gravação tinha sido feita em tom de brincadeira. "Eu sou casada e a namorada dele estava lá com ele. Inclusive, estou falando com ela por direct, as pessoas estão extremamente maldosas. Que tipo de comentários desrespeitosos, que horror a humanidade está se tornando. Isto é um vídeo de humor que fiz rápido", afirmou.

Ronaldinho e a namorada

Antes de desembarcar em Dubai, Ronaldinho e a namorada estavam na Itália, onde ele oficializou sua volta ao futebol profissional. Ele foi anunciado pelo Ravenna, clube do qual é sócio-acionista.

Na Itália, o craque e Ingryd também foram vistos juntos em momentos de lazer. Os dois chegaram à cidade em um jatinho particular e aproveitaram a passagem pelo país entre compromissos profissionais, jantares e passeios com amigos.

Ingryd Guadagnin

Ingryd Guadagnin e Ronaldinho Gaúcho por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin e Ronaldinho Gaúcho por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
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Ingryd Guadagnin por Reprodução/Instagram
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Ingryd Guadagnin e Ronaldinho Gaúcho por Reprodução/Instagram

Relacionamento longe dos holofotes

Apesar de Ronaldinho ser conhecido pela vida agitada e pelas constantes viagens, o relacionamento com Ingryd permaneceu praticamente fora dos holofotes desde o início.

A distância entre os dois também faz parte da rotina. Ingryd, de 33 anos, é engenheira civil de formação e trabalha como comissária de voo da Emirates. Ela mora em Dubai e passa boa parte do tempo viajando pela profissão.

Ronaldinho costuma visitá-la nos Emirados Árabes. Quando Ingryd está no Brasil, os dois também se encontram no Rio Grande do Sul. Gaúcha de Erechim, ela tem a mesma cidade natal do ex-jogador.

O casal raramente publica registros da relação nas redes sociais. Em algumas ocasiões, Ingryd acompanhou Ronaldinho em festas e eventos, mas os dois mantiveram a discrição.

Ainda assim, houve momentos em que o craque demonstrou publicamente o relacionamento. Durante a Copa, por exemplo, Ronaldinho organizou uma festa de aniversário para Ingryd em uma boate de Miami. A comemoração contou com amigos e decoração com mensagens em homenagem à comissária.

Em 2024, Ingryd chegou a apresentar Ronaldinho aos pais, que aprovaram o relacionamento. Mesmo após cinco anos juntos, os dois continuam mantendo a vida a dois longe da exposição constante.

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