Petisco perfeito: aprenda a fazer bolinho de carne moída simples para o fim de semana

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Kamila Macedo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:00
Quer saborear um petisco no final de semana? O bolinho de carne moída é uma ótima opção. Fácil de preparar e cheio de sabor, esta receita leva apenas quatro ingredientes base, complementados por temperos a gosto.
A versão tradicional é frita em óleo, mas o preparo também pode ser feito na Air Fryer para uma alternativa mais saudável. O petisco combina perfeitamente com farofa e salada vinagrete, acompanhado de um refrigerante gelado.
Receita de vinagrete tradicional para acompanhar petisco ou churrasco
600 g de carne moída;
1/2 cebola picada;
3 dentes de alho picados;
2 colheres de sopa de farinha de trigo;
Salsinha a gosto;
Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Para começar o preparo do bolinho de carne moída simples, reúna todos os ingredientes. Em uma tigela, junte a carne moída, a cebola, o alho, a salsinha, o sal, a pimenta e a farinha de trigo, misturando bem até obter uma massa homogênea.
Em seguida, molde pequenas bolinhas com a massa. Frite em óleo quente até que fiquem bem douradas. Após fritar, o petisco está pronto para ser servido.