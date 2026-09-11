RECEITA

Petisco perfeito: aprenda a fazer bolinho de carne moída simples para o fim de semana

Com preparo simples e ingredientes acessíveis, o prato é uma excelente escolha para servir como aperitivo

Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:00

Receita de bolinho de carne moída é opção fácil e saborosa para o fim de semana Crédito: MZZ001 | Shutterstock

Quer saborear um petisco no final de semana? O bolinho de carne moída é uma ótima opção. Fácil de preparar e cheio de sabor, esta receita leva apenas quatro ingredientes base, complementados por temperos a gosto.

A versão tradicional é frita em óleo, mas o preparo também pode ser feito na Air Fryer para uma alternativa mais saudável. O petisco combina perfeitamente com farofa e salada vinagrete, acompanhado de um refrigerante gelado.

Receita de vinagrete tradicional para acompanhar petisco ou churrasco 1 de 3

Ingredientes

600 g de carne moída;

1/2 cebola picada;

3 dentes de alho picados;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

Salsinha a gosto;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Para começar o preparo do bolinho de carne moída simples, reúna todos os ingredientes. Em uma tigela, junte a carne moída, a cebola, o alho, a salsinha, o sal, a pimenta e a farinha de trigo, misturando bem até obter uma massa homogênea.