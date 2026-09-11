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Petisco perfeito: aprenda a fazer bolinho de carne moída simples para o fim de semana

Com preparo simples e ingredientes acessíveis, o prato é uma excelente escolha para servir como aperitivo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:00

Bolinho de carne moída
Receita de bolinho de carne moída é opção fácil e saborosa para o fim de semana Crédito: MZZ001 | Shutterstock

Quer saborear um petisco no final de semana? O bolinho de carne moída é uma ótima opção. Fácil de preparar e cheio de sabor, esta receita leva apenas quatro ingredientes base, complementados por temperos a gosto.

A versão tradicional é frita em óleo, mas o preparo também pode ser feito na Air Fryer para uma alternativa mais saudável. O petisco combina perfeitamente com farofa e salada vinagrete, acompanhado de um refrigerante gelado.

Receita de vinagrete tradicional para acompanhar petisco ou churrasco

Ingredientes: Tomate, cebola e pimentão picados em cubospequenos, temperados com cheiro-verde a gosto. por Imagem: DronG | ShutterStock
Molho: Mistura equilibrada de azeite de oliva, vinagre, sal e pimenta-do-reino para dar o toque de acidez perfeito. por Reprodução
Preparo rápido: Basta juntar tudo em uma tigela, misturar bem e deixar gelar por 30 minutos antes de servir. por Reprodução
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Ingredientes: Tomate, cebola e pimentão picados em cubospequenos, temperados com cheiro-verde a gosto. por Imagem: DronG | ShutterStock

Ingredientes

600 g de carne moída;

1/2 cebola picada;

3 dentes de alho picados;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

Salsinha a gosto;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Para começar o preparo do bolinho de carne moída simples, reúna todos os ingredientes. Em uma tigela, junte a carne moída, a cebola, o alho, a salsinha, o sal, a pimenta e a farinha de trigo, misturando bem até obter uma massa homogênea.

Em seguida, molde pequenas bolinhas com a massa. Frite em óleo quente até que fiquem bem douradas. Após fritar, o petisco está pronto para ser servido.

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