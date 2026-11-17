NOVELA DAS 9

Pilar descobre espião dentro de casa e acaba expulsa por Adriana em 'Quem Ama Cuida'

Iuri será desmascarado como aliado secreto da fisioterapeuta, que também conseguirá tirar a rival do apartamento deixado por Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 19:06

Iuri será desmascarado como aliado secreto de Adriana, e Pilar perderá o apartamento de Arthur em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução

A disputa entre Adriana (Letícia Colin) e Pilar (Isabel Teixeira) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela das nove, a vilã descobrirá que tinha um espião dentro de casa: Iuri (José Loreto), que trabalhava secretamente para a fisioterapeuta. A revelação acontecerá justamente quando Pilar tenta recuperar um celular que pode guardar provas comprometedoras sobre suas armações.

A sequência começa quando Rosa (Tatiana Tiburcio) encontra o aparelho de Diná (Rosi Campos) no quarto da governanta e o entrega a Iuri. A cozinheira acredita que o telefone pode conter informações importantes, especialmente porque Diná havia ameaçado revelar que Pilar encomendou o atentado contra Pedro (Chay Suede).

Pilar 1 de 7

O celular, porém, também desperta o interesse da própria Pilar. Depois do atropelamento de Diná, a vilã demonstra preocupação com o que pode estar guardado no aparelho e chega a manifestar a intenção de recuperá-lo.

Mas o plano acaba seguindo outro caminho. Iuri combina com Adriana de levar o telefone a uma pessoa capaz de desbloqueá-lo. A movimentação confirma que o segurança está do lado da fisioterapeuta e participa de uma estratégia para reunir informações contra a rival.

Pilar é surpreendida por revelação e perde apartamento

A maior surpresa acontece quando Pilar e Ingrid (Agatha Moreira) descobrem que Iuri foi infiltrado na residência por Adriana. A revelação expõe que a fisioterapeuta mantinha um aliado circulando dentro da casa, acompanhando de perto os movimentos das adversárias.

A descoberta vem acompanhada de outro golpe. Com uma ordem de despejo em mãos, Adriana consegue expulsar Pilar, Ingrid e Rafael (João Vitor Silva) do apartamento que pertenceu a Arthur (Antonio Fagundes). A rival perde o imóvel e ainda percebe que não tinha controle sobre tudo o que acontecia dentro da própria casa.

A sequência marca uma importante virada na disputa entre as duas personagens. Enquanto Adriana avança em seu plano de vingança, Pilar passa a enfrentar as consequências de uma aliança que não conseguiu perceber a tempo.

O que mais acontece em 'Quem Ama Cuida'?

Nos capítulos seguintes, a investigação sobre a morte de Arthur também ganha força. A exumação do corpo confirma o laudo oficial, e Pedro entrega ao delegado um castiçal que pode ser idêntico ao objeto usado para matar o empresário. O objeto será encaminhado para exame pericial.