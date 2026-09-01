NOVELA DAS

Pilar manda matar herdeiro que pode acabar com seu império em ‘Quem Ama Cuida’

Vilã teme perder o controle da fortuna dos Brandão com a reaparição de Heitor, filho legítimo de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:14

Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna Crédito: Reprodução/TV Globo

Pilar (Isabel Teixeira) vai mostrar mais uma vez até onde está disposta a ir para continuar no comando da fortuna dos Brandão em Quem Ama Cuida. A volta de Heitor (Renato Góes), filho de Arthur (Antonio Fagundes) que passou anos sendo considerado morto, fará a vilã enxergar uma nova ameaça ao seu poder.

Com o reaparecimento do herdeiro, a divisão do patrimônio da família pode mudar completamente. Como filho biológico de Arthur, Heitor possui direito à herança e pode reivindicar uma parte dos bens que atualmente estão sob o controle de Pilar, Ulisses e Tiago.

A possibilidade de perder espaço faz a vilã tomar uma decisão radical. Antes mesmo que Heitor consiga se reintegrar à família e começar a tratar oficialmente da herança, Pilar coloca em prática um plano para tirá-lo do caminho.

Pilar 1 de 7

O atentado, no entanto, não termina como ela esperava. Heitor consegue escapar com vida e passa a entender que seu retorno não será tão simples quanto imaginava. A partir daí, ele percebe que precisa descobrir quem está por trás da emboscada antes que uma nova tentativa aconteça.

A sobrevivência do rapaz ainda provoca uma aproximação importante na trama. Heitor se alia a Adriana (Letícia Colin), que também tem motivos para querer desmascarar Pilar. Juntos, eles começam a buscar elementos que possam comprovar as armações da vilã.

A parceria coloca Adriana diante de um novo caminho para sua vingança. Além de enfrentar as consequências da condenação que sofreu, ela passa a contar com alguém diretamente interessado em recuperar o patrimônio da família e revelar os segredos que Pilar tenta manter escondidos.