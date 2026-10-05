Pilar prepara armadilha para acabar com noivado do filho e expõe segredo de Andréa em 'Quem Ama Cuida'

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:59
Pilar (Isabel Teixeira) vai colocar em prática um plano cruel para tentar acabar de vez com o noivado de Rafael (João Vitor Silva) e Andréa (Duda Almeida) nos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida". Depois de descobrir os segredos da futura nora, a vilã vai preparar uma armadilha para desmascará-la diante de toda a família Brandão.
A estratégia começa depois que Iuri (José Loreto), a pedido de Pilar, reúne provas sobre o passado de Andréa. A vilã descobre que a jovem não é rica, que seus pais também não possuem a fortuna que ela dizia ter e, principalmente, que a futura nora já foi casada.
Pilar
Sem contar suas verdadeiras intenções, Pilar contrata Joel para preparar o jantar de noivado de Rafael e Andréa. O chef não sabe, porém, quem encontrará na casa.
Durante o encontro, Pilar começa a pressionar Andréa com perguntas sobre sua vida. A vilã toca justamente no assunto dos supostos pais ricos da jovem, deixando a futura nora em uma situação cada vez mais difícil.
Sem conseguir responder aos questionamentos, Andréa fica encurralada. É então que Pilar dá o passo decisivo de sua armação e chama Joel, que estava na cozinha, para aparecer diante da família.
Joel fica surpreso ao entrar na sala e descobrir que Andréa está entre os convidados. O encontro inesperado deixa evidente que existe uma história entre os dois e abre caminho para Pilar revelar o que descobriu.
Pilar expõe Andréa diante de Rafael
A vilã aproveita o constrangimento provocado pela chegada de Joel para contar à família que Andréa vem mentindo para Rafael há anos.
Além de desmontar a história sobre a condição financeira da jovem e de seus pais, Pilar expõe o casamento anterior de Andréa com Joel.
A revelação acontece diante de Rafael e dos demais integrantes da família Brandão. Sem conseguir lidar com a situação, Andréa fica desnorteada e tem uma crise de choro após seus segredos serem revelados em pleno jantar de noivado.
Com a armação, Pilar espera finalmente afastar Andréa do filho e destruir o relacionamento que nunca aprovou.