AVIAÇÃO

Piloto de Boeing 747 perde os 4 motores de avião durante erupção de vulcão: ele voava a 11 km de altura e conseguiu salvar 263 pessoas

Boeing 747 ficou sem propulsão durante voo sobre a Indonésia; comandante surpreendeu passageiros com anúncio antes de realizar pouso histórico



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:19

Eric Moody comandava o voo 009 da British Airways quando uma nuvem de cinzas vulcânicas provocou a falha dos quatro motores Crédito: Reprodução / Facebook

Um Boeing 747 com 263 pessoas a bordo perdeu todos os quatro motores enquanto voava a mais de 11 quilômetros de altitude. Sem propulsão, a aeronave começou a descer sobre a Indonésia, deixando passageiros e tripulantes diante da possibilidade de uma tragédia.

Mesmo durante a emergência, o comandante Eric Moody manteve a calma e comunicou a situação aos ocupantes com uma mensagem que se tornaria famosa na história da aviação.

Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Temos um pequeno problema. Os quatro motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los funcionar novamente. Espero que não estejam em grande aflição. Eric Moody em comunicado aos passageiros

Curiosidades sobre aviação 1 de 12

O incidente aconteceu em 24 de junho de 1982, durante uma viagem da British Airways. O avião havia atravessado uma nuvem de cinzas liberadas pelo vulcão Galunggung, na Indonésia, sem que os pilotos soubessem do perigo.

Viagem interrompida

O voo 009 seguia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Perth, na Austrália. A bordo estavam 248 passageiros e 15 tripulantes, incluindo o comandante Eric Moody, o primeiro oficial Roger Greaves e o engenheiro de voo Barry Townley-Freeman.

A viagem transcorria normalmente até que sinais incomuns começaram a aparecer. O para-brisa apresentou um brilho intenso, enquanto clarões azulados surgiram nas proximidades dos motores. Em seguida, uma fumaça de odor desagradável tomou conta da cabine.

Naquele momento, a tripulação desconhecia a origem dos fenômenos. O Boeing havia entrado em uma nuvem de partículas expelidas pelo vulcão Galunggung, localizado na ilha de Java. Como as cinzas não eram identificadas pelo radar meteorológico da aeronave, os pilotos não perceberam a ameaça.

Falha atingiu todos os motores

O primeiro equipamento a apresentar problemas foi o motor número quatro, que parou de funcionar. Menos de um minuto depois, o segundo motor também falhou. Na sequência, os outros dois deixaram de operar.

Com isso, o Boeing 747 ficou completamente sem propulsão a aproximadamente 11.300 metros de altitude. A aeronave passou a planar, enquanto os pilotos tentavam descobrir a causa da pane e recuperar o funcionamento dos motores.

Foi durante esses momentos que Moody decidiu informar os passageiros sobre a emergência. Apesar da gravidade da situação, o comandante utilizou palavras tranquilas para explicar o que estava acontecendo.

Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Temos um pequeno problema. Os quatro motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los funcionar novamente. Espero que não estejam em grande aflição. Eric Moody em comunicado aos passageiros

A serenidade do anúncio contrastava com o risco enfrentado pelos ocupantes. Sem saber se chegariam ao destino, alguns passageiros começaram a escrever mensagens de despedida para seus familiares.

Na cabine de comando, os três profissionais concentravam os esforços em manter o avião no ar pelo maior tempo possível Crédito: Snowdog / Wikimedia Commons

Altitude se tornou uma ameaça

Para chegar a Jacarta e realizar um pouso de emergência, o Boeing precisava atravessar uma região montanhosa. Algumas elevações alcançavam cerca de 3.500 metros, o que exigia uma altitude mínima de aproximadamente 3.600 metros para uma passagem segura.

Entretanto, a aeronave continuava perdendo altura. Caso os motores não voltassem a funcionar a tempo, os pilotos poderiam ser obrigados a tentar um pouso forçado no oceano.

A alternativa representava um risco elevado para todos os ocupantes, especialmente pelas dimensões do Boeing 747 Crédito: Gordon Bevan / Wikimedia Commons

Enquanto Moody e Greaves acompanhavam a descida, Townley-Freeman repetia os procedimentos necessários para tentar religar os motores. A tripulação precisava recuperar a propulsão antes de atingir uma altitude crítica.

A solução apareceu quando o avião estava a aproximadamente 4.100 metros de altura. Após sucessivas tentativas, o motor número quatro voltou a funcionar.

Em seguida, o terceiro motor respondeu aos comandos, e os outros dois também foram recuperados. Com a propulsão restabelecida, os pilotos conseguiram estabilizar a aeronave.

A emergência, porém, ainda estava longe de terminar.

Pilotos enfrentaram pouso com pouca visibilidade

Embora os quatro motores estivessem novamente funcionando, as cinzas vulcânicas haviam provocado outros danos. As partículas atingiram o para-brisa e deixaram o vidro praticamente opaco, dificultando a visão da pista.

Além disso, o sistema de orientação vertical apresentava problemas. Sem poder confiar plenamente nos instrumentos e com a visibilidade comprometida, Moody precisou contar com o auxílio do primeiro oficial, Roger Greaves.

O copiloto desenvolveu uma referência de aproximação utilizando a distância restante até o aeroporto. A partir desses cálculos, indicava ao comandante, via ditado, a altitude necessária em diferentes momentos da descida.

Moody ajustava a trajetória conforme as instruções e aproveitava uma pequena parte transparente do para-brisa para observar a aproximação final.

Mesmo depois de perder os quatro motores e enfrentar dificuldades para navegar, a tripulação conseguiu conduzir o Boeing 747 até a pista do Aeroporto Halim Perdanakusuma, em Jacarta Crédito: Ya, saya inBaliTimur / Wikimedia Commons

O pouso foi acompanhado por aplausos dos passageiros. Nenhuma das 263 pessoas a bordo morreu, incluindo os 15 integrantes da tripulação.

Por que os motores pararam?

As investigações posteriores identificaram as cinzas do vulcão Galunggung como responsáveis pela falha simultânea dos motores.

Ao atravessar a nuvem vulcânica, o avião absorveu partículas que comprometeram o funcionamento dos equipamentos. Durante a descida, a aeronave deixou a região contaminada, permitindo que os motores fossem reiniciados.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o episódio demonstrou os perigos das cinzas vulcânicas para a aviação e ajudou a impulsionar melhorias nos sistemas internacionais de monitoramento desses fenômenos.