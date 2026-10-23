AERONÁUTICA

Pilotos do exército brasileiro enfrentam enxames de drones e artilharia aérea: aviões fazem incursões militares avançadas no interior

Aviação do Exército colocou tripulações diante de ameaças aéreas, terrestres e condições meteorológicas adversas em cenários virtuais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:25

Treinamento ocorreu na Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté Crédito: Exército do Brasil / Ministério da Defesa

Enxames de drones, aeronaves inimigas e sistemas de defesa antiaérea passaram a fazer parte do treinamento virtual das tripulações da Aviação do Exército Brasileiro. Essa nova frente faz parte do exercício-piloto realizado em Taubaté, no interior de São Paulo.

A atividade ocorreu na Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). O objetivo do exercício é colocar os pilotos brasileiros em contato com os desafios da aviação militar moderna sem precisar entrar em combate.

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Participaram tripulações do 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx) e integrantes da Esquadrilha de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), vinculada ao 1º BAvEx.

Segundo o Exército, a proposta foi experimentar um emprego mais amplo dos simuladores no adestramento tático. Em vez de trabalhar apenas procedimentos de voo, os militares precisaram lidar simultaneamente com ameaças, navegação, mudanças no ambiente e decisões tomadas sob pressão.

Drones entram no cenário

Os ambientes digitais reproduziram ameaças aéreas e terrestres. Entre elas estavam enxames de drones, aeronaves adversárias e sistemas de defesa antiaérea, elementos capazes de mudar rapidamente as condições encontradas pelas tripulações durante uma missão.

O treinamento também inseriu condições meteorológicas desfavoráveis e desafios de navegação nos terrenos digitais. A combinação obrigou os participantes a manter consciência situacional enquanto avaliavam riscos, coordenavam ações e se adaptavam.

Os drones, em especial, as principais ferramentas bélicas usadas em combates modernos como a Guerra da Ucrânia Crédito: Polícia Nacional da Ucrânia / Wikimedia Commons

Decisões sob pressão

A atividade buscou desenvolver competências individuais e coletivas. Além do domínio técnico, o exercício cobrou coordenação entre os militares, flexibilidade para alterar procedimentos e rapidez na tomada de decisão quando novas ameaças apareciam no cenário.

A presença de integrantes ligados aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas aproximou diferentes especialidades durante o treinamento.

O exercício teve caráter experimental e também serviu para avaliar metodologias de instrução e possibilidades de emprego dos recursos de simulação.