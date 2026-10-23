Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pilotos do exército brasileiro enfrentam enxames de drones e artilharia aérea: aviões fazem incursões militares avançadas no interior

Aviação do Exército colocou tripulações diante de ameaças aéreas, terrestres e condições meteorológicas adversas em cenários virtuais

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:25

Treinamento ocorreu na Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté
Treinamento ocorreu na Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté Crédito: Exército do Brasil / Ministério da Defesa

Enxames de drones, aeronaves inimigas e sistemas de defesa antiaérea passaram a fazer parte do treinamento virtual das tripulações da Aviação do Exército Brasileiro. Essa nova frente faz parte do exercício-piloto realizado em Taubaté, no interior de São Paulo.

atividade ocorreu na Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). O objetivo do exercício é colocar os pilotos brasileiros em contato com os desafios da aviação militar moderna sem precisar entrar em combate.

Curiosidades sobre a 2ª Guerra Mundial

O Dia D, em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente aliada contra a Alemanha nazista na Europa Ocidental por National Archives USA / Wikimedia Commons
A evacuação de Dunkirk retirou tropas aliadas encurraladas na França entre maio e junho de 1940 por Wikimedia Commons
A rede de radar britânica ajudou a detectar ataques alemães durante a Batalha da Grã-Bretanha por Wikimedia Commons
A Enigma criava combinações complexas de mensagens, mas sua quebra deu vantagem estratégica aos Aliados por United States Government Work / Wikimedia Commons
Tanques falsos ajudavam a confundir a inteligência inimiga antes de operações militares aliadas por United States Army / Wikimedia Commons
O pôster de 1943 virou ícone do trabalho feminino nas fábricas durante o esforço de guerra dos Estados Unidos por J. Howard Miller / Wikimedia Commons
Fuzileiros navajos usaram sua língua para transmitir mensagens militares difíceis de decifrar no Pacífico por Marines / Wikimedia Commons
A explosão do USS Arizona marcou uma das imagens mais conhecidas do ataque japonês a Pearl Harbor por U.S. Navy / Wikimedia Commons
Stalingrado ficou em ruínas após uma das batalhas mais decisivas e destrutivas da Segunda Guerra Mundial por RIA Novosti archive / Wikimedia Commons
A bomba lançada sobre Hiroshima em 1945 abriu a era nuclear nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial por 509th Operations Group / Wikimedia Commons
O Levante do Gueto de Varsóvia, em 1943, virou símbolo da resistência judaica contra a ocupação nazista por Shalom / Wikimedia Commons
O V-2 foi o primeiro míssil balístico usado em guerra e antecipou tecnologias da corrida espacial por Jan B.H.A. Vervloedt (photo) / Ad Meskens (scan) / Wikimedia Commons
1 de 12
O Dia D, em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente aliada contra a Alemanha nazista na Europa Ocidental por National Archives USA / Wikimedia Commons

Participaram tripulações do 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx) e integrantes da Esquadrilha de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), vinculada ao 1º BAvEx.

Segundo o Exército, a proposta foi experimentar um emprego mais amplo dos simuladores no adestramento tático. Em vez de trabalhar apenas procedimentos de voo, os militares precisaram lidar simultaneamente com ameaças, navegação, mudanças no ambiente e decisões tomadas sob pressão.

Leia mais

Imagem - Exército brasileiro envia 2,4 mil soldados de elite e 600 veículos para a fronteira: Argentina se une aos esforços com mais 400 militares

Exército brasileiro envia 2,4 mil soldados de elite e 600 veículos para a fronteira: Argentina se une aos esforços com mais 400 militares

Imagem - Radar brasileiro desenvolvido pela Embraer: detecta drone a 4 km, entra em lista de arsenal de defesa, e pode virar a nova sentinela do Exército contra ataques aéreos

Radar brasileiro desenvolvido pela Embraer: detecta drone a 4 km, entra em lista de arsenal de defesa, e pode virar a nova sentinela do Exército contra ataques aéreos

Imagem - Enquanto o Ocidente lança mísseis e reúne exércitos, a maior arma da China está embaixo da terra e já está controlando o mundo

Enquanto o Ocidente lança mísseis e reúne exércitos, a maior arma da China está embaixo da terra e já está controlando o mundo

Drones entram no cenário

Os ambientes digitais reproduziram ameaças aéreas e terrestres. Entre elas estavam enxames de drones, aeronaves adversárias e sistemas de defesa antiaérea, elementos capazes de mudar rapidamente as condições encontradas pelas tripulações durante uma missão.

O treinamento também inseriu condições meteorológicas desfavoráveis e desafios de navegação nos terrenos digitais. A combinação obrigou os participantes a manter consciência situacional enquanto avaliavam riscos, coordenavam ações e se adaptavam.

[IMG] Os drones, em especial, as principais ferramentas bélicas usadas em combates modernos como a Guerra da Ucrânia
Os drones, em especial, as principais ferramentas bélicas usadas em combates modernos como a Guerra da Ucrânia Crédito: Polícia Nacional da Ucrânia / Wikimedia Commons

Decisões sob pressão

A atividade buscou desenvolver competências individuais e coletivas. Além do domínio técnico, o exercício cobrou coordenação entre os militares, flexibilidade para alterar procedimentos e rapidez na tomada de decisão quando novas ameaças apareciam no cenário.

A presença de integrantes ligados aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas aproximou diferentes especialidades durante o treinamento.

O exercício teve caráter experimental e também serviu para avaliar metodologias de instrução e possibilidades de emprego dos recursos de simulação.

Exercício reuniu tripulações do 3º BAvEx e militares ligados aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas do 1º BAvEx
Exercício reuniu tripulações do 3º BAvEx e militares ligados aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas do 1º BAvEx Crédito: ST Sionir / CCOMSEx / Ministério da Defesa

Tags:

Exército Tecnologia Militar Aeronáutica

Mais recentes

Imagem - Monique Evelle estreia em três programas enquanto estuda negócios e tecnologia na Ásia

Monique Evelle estreia em três programas enquanto estuda negócios e tecnologia na Ásia
Imagem - 'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal
Imagem - Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027