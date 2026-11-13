Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pink lemonade caseira: aprenda a fazer a bebida famosa das lanchonetes com suco de uva e limão

Mistura simples com fruta fresca e gelo tem sabor cítrico e cor rosa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:44

Bebida pink lemonade ou limonada rosada
Bebida pink lemonade ou limonada rosada Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Famosa nos cardápios de hamburguerias, a pink lemonade ou limonada rosada, pode ser feita em casa em poucos minutos com ingredientes fáceis de achar no mercado. O segredo para conseguir a cor bonita e o equilíbrio entre o azedinho e o doce é combinar suco de limão fresco com um toque de suco de uva integral.

Aprenda a fazer pink lemonade caseira

A pink lemonade ou limonada rosada, famosa nos cardápios de hamburguerias, por Imagem gerada por inteligência artificial
Pode ser feita em casa em poucos minutos com ingredientes fáceis de achar no mercado.  por Imagem gerada por inteligência artificial
O segredo para conseguir a cor bonita e o equilíbrio entre o azedinho e o doce é combinar suco de limão fresco com um toque de suco de uva integral. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma jarra grande, misture o suco de limão com o açúcar ou mel até dissolver por completo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Acrescente a água gelada e mexa bem com uma colher longa. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje o suco de uva integral aos poucos, misturando até atingir o tom rosado característico da bebida. por Imagem gerada por inteligência artificial
Complete a jarra com bastante gelo e decore com rodelas finas de limão antes de servir. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 8
A pink lemonade ou limonada rosada, famosa nos cardápios de hamburguerias, por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

150 ml de suco de limão-siciliano ou taiti espremido na hora

100 ml de suco de uva tinto integral (sem açúcar)

600 ml de água filtrada bem gelada

4 colheres (sopa) de açúcar ou mel a gosto

Rodelas de limão e bastante gelo para servir

Leia mais

Imagem - Adeus refrigerante: esse chá refrescante tira a vontade de doce e pode ficar pronto na geladeira

Adeus refrigerante: esse chá refrescante tira a vontade de doce e pode ficar pronto na geladeira

Imagem - Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Imagem - Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

  • Modo de Preparo

Em uma jarra grande, misture o suco de limão com o açúcar ou mel até dissolver por completo.

Acrescente a água gelada e mexa bem com uma colher longa.

Despeje o suco de uva integral aos poucos, misturando até atingir o tom rosado característico da bebida.

Complete a jarra com bastante gelo e decore com rodelas finas de limão antes de servir.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer nhoque de batata à bolonhesa

Aprenda a fazer nhoque de batata à bolonhesa

Imagem - Molho coringa de lanchonete para petiscos e jantar: passo a passo que fica pronto em 2 minutos

Molho coringa de lanchonete para petiscos e jantar: passo a passo que fica pronto em 2 minutos

Imagem - Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (14), Sinhozinho Malta decide internar Beato Salú

Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (14), Sinhozinho Malta decide internar Beato Salú
Imagem - Silvia Abravanel transforma fazenda em refúgio exótico com dez cobras, lhamas e quase 30 cavalos

Silvia Abravanel transforma fazenda em refúgio exótico com dez cobras, lhamas e quase 30 cavalos
Imagem - Cachorrinha com três patas espera por uma família em feira de adoção: dócil e carinhosa, Danone volta para o abrigo após não ser escolhida

Cachorrinha com três patas espera por uma família em feira de adoção: dócil e carinhosa, Danone volta para o abrigo após não ser escolhida