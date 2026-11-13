HORA DO RANGO

Pink lemonade caseira: aprenda a fazer a bebida famosa das lanchonetes com suco de uva e limão

Mistura simples com fruta fresca e gelo tem sabor cítrico e cor rosa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:44

Bebida pink lemonade ou limonada rosada Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Famosa nos cardápios de hamburguerias, a pink lemonade ou limonada rosada, pode ser feita em casa em poucos minutos com ingredientes fáceis de achar no mercado. O segredo para conseguir a cor bonita e o equilíbrio entre o azedinho e o doce é combinar suco de limão fresco com um toque de suco de uva integral.

Aprenda a fazer pink lemonade caseira 1 de 8

Ingredientes

150 ml de suco de limão-siciliano ou taiti espremido na hora

100 ml de suco de uva tinto integral (sem açúcar)

600 ml de água filtrada bem gelada

4 colheres (sopa) de açúcar ou mel a gosto

Rodelas de limão e bastante gelo para servir

Modo de Preparo

Em uma jarra grande, misture o suco de limão com o açúcar ou mel até dissolver por completo.

Acrescente a água gelada e mexa bem com uma colher longa.

Despeje o suco de uva integral aos poucos, misturando até atingir o tom rosado característico da bebida.