Pink lemonade caseira: aprenda a fazer a bebida famosa das lanchonetes com suco de uva e limão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:44
Famosa nos cardápios de hamburguerias, a pink lemonade ou limonada rosada, pode ser feita em casa em poucos minutos com ingredientes fáceis de achar no mercado. O segredo para conseguir a cor bonita e o equilíbrio entre o azedinho e o doce é combinar suco de limão fresco com um toque de suco de uva integral.
Aprenda a fazer pink lemonade caseira
150 ml de suco de limão-siciliano ou taiti espremido na hora
100 ml de suco de uva tinto integral (sem açúcar)
600 ml de água filtrada bem gelada
4 colheres (sopa) de açúcar ou mel a gosto
Rodelas de limão e bastante gelo para servir
Em uma jarra grande, misture o suco de limão com o açúcar ou mel até dissolver por completo.
Acrescente a água gelada e mexa bem com uma colher longa.
Despeje o suco de uva integral aos poucos, misturando até atingir o tom rosado característico da bebida.
Complete a jarra com bastante gelo e decore com rodelas finas de limão antes de servir.