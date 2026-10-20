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Piscina com telão de LED, 6 suítes, elevador e cinema particular: como é a nova mansão de R$ 24 milhões de Zé Felipe em Goiânia

Imóvel no Condomínio Aldeia do Vale tem 1.150 m² de área construída, espaço gourmet e pomar; cantor também tem um novo endereço de luxo em Miami, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:16

Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões Crédito: Reprodução @joaodosimoveiss

Zé Felipe tem uma nova mansão em Goiânia. Localizada no Condomínio Aldeia do Vale, um dos residenciais mais exclusivos da capital goiana, a propriedade conta com uma série de atrativos, incluindo seis suítes, piscina com telão de LED, elevador e cinema particular. O cantor levou os filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de dois, para conhecer o imóvel, que é avaliado em R$ 24 milhões.

As informações são da revista Quem. A novidade vem menos de uma semana depois de o artista mostrar aos seguidores sua nova residência em Miami, nos Estados Unidos. O apartamento fica na Porsche Design Tower, em Sunny Isles Beach, e conta com uma estrutura luxuosa, incluindo elevador que transporta o carro até a garagem privativa dentro da própria unidade e piscina na varanda.

Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões

Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss
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Nova mansão de Zé Felipe em Goiânia é avaliada em R$ 24 milhões por Reprodução @joaodosimoveiss

Os apartamentos de quatro quartos do prédio chegam a 16,9 milhões de dólares, cerca de R$ 85 milhões, segundo tabela do Miami Residential Group. Agora, há um novo endereço no Centro-Oeste do Brasil.

Como é a mansão de Zé Felipe em Goiânia?

De acordo com o anúncio divulgado pelo corretor de imóveis João Vitor Araujo, a mansão em Goiânia está construída em um terreno de 2.100 m², com 1.150 m² de área construída. O imóvel é totalmente mobiliado, decorado e climatizado.

Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões

Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe tem um jatinho que ganhou de Virginia Fonseca em 2023 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram

Ao todo, são seis suítes plenas. A principal tem cerca de 150 m². A residência também conta com elevador, home cinema e home office, além de piso revestido em mármore travertino.

Na área externa, um dos destaques é a piscina equipada com um telão de LED. A propriedade ainda oferece um amplo espaço gourmet e um pomar formado, que complementa a área de lazer.

Não há detalhes confirmados se o cantor comprou ou alugou a casa em Goiânia, nem sobre valores de negociação. O preço citado pela Quem é o do anúncio do imóvel em maio de 2026.

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zé Felipe

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