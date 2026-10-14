LUTO NA MÚSICA

Piscina em formato de violão, 8 suítes e boate: veja como era a mansão de R$ 6 milhões de Netinho em Guarajuba

Conhecida como 'Casa Musical', propriedade à beira-mar era um refúgio do cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:24

Netinho tinha mansão em Guarajuba Crédito: Reprodução

A mansão de Netinho na Praia de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, era um refúgio à beira-mar onde o cantor gostava de reunir amigos, cozinhar e aproveitar momentos de descanso. Conhecido como "Casa Musical", o imóvel chamou a atenção pelo projeto arquitetônico, pela estrutura de lazer e por um detalhe que dava um charme a mais: uma piscina construída em formato de violão, a pedido do artista.

O cantor, que morreu na terça-feira (13), aos 60 anos, em consequência de um câncer linfático, costumava passar temporadas na propriedade, que fica próxima ao mar e tem uma lagoa nos fundos. Com uma área total de 4 mil metros quadrados, a casa combina elementos rústicos com acabamentos sofisticados e espaços amplos integrados à natureza.

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Em 2021, a mansão chegou a ser anunciada em um site imobiliário por R$ 6 milhões, mas Netinho desistiu de vendê-la. A propriedade tem uma estrutura pensada para receber muitas pessoas, com oito quartos, oito suítes e 13 banheiros, além de salas espaçosas, varandas amplas com redes e uma área gourmet.

O espaço de lazer inclui, além da piscina em formato de violão, academia, adega, sauna, boate e churrasqueira. A estrutura reforçava a proposta de transformar o imóvel em um lugar para reunir amigos e familiares, especialmente em momentos de descontração.

Acabamentos de luxo e detalhes personalizados

A sofisticação também aparece nos materiais escolhidos para a construção. Segundo o anúncio imobiliário, a mansão conta com mármore travertino em bancadas e pias, revestimentos de cerâmica das marcas Brennand e Santo Ângelo, granitos importados e metais italianos das marcas Rubinetto e FIR. A casa também tem portas personalizadas de madeira.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

O mármore travertino, utilizado em diferentes ambientes, pode custar até R$ 2,6 mil por metro quadrado, dependendo das características do material e do fornecedor.

Além de receber amigos, Netinho aproveitava a tranquilidade da casa para manter a rotina de exercícios e buscar inspiração. Quando estava na propriedade, o cantor costumava se exercitar na varanda e assistir ao pôr do sol diariamente.