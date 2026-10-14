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Piscina em formato de violão, 8 suítes e boate: veja como era a mansão de R$ 6 milhões de Netinho em Guarajuba

Conhecida como 'Casa Musical', propriedade à beira-mar era um refúgio do cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:24

Netinho tinha mansão em Guarajuba
Netinho tinha mansão em Guarajuba Crédito: Reprodução

A mansão de Netinho na Praia de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, era um refúgio à beira-mar onde o cantor gostava de reunir amigos, cozinhar e aproveitar momentos de descanso. Conhecido como "Casa Musical", o imóvel chamou a atenção pelo projeto arquitetônico, pela estrutura de lazer e por um detalhe que dava um charme a mais: uma piscina construída em formato de violão, a pedido do artista.

O cantor, que morreu na terça-feira (13), aos 60 anos, em consequência de um câncer linfático, costumava passar temporadas na propriedade, que fica próxima ao mar e tem uma lagoa nos fundos. Com uma área total de 4 mil metros quadrados, a casa combina elementos rústicos com acabamentos sofisticados e espaços amplos integrados à natureza.

Netinho tinha mansão em Guarajuba

Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
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Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução

Em 2021, a mansão chegou a ser anunciada em um site imobiliário por R$ 6 milhões, mas Netinho desistiu de vendê-la. A propriedade tem uma estrutura pensada para receber muitas pessoas, com oito quartos, oito suítes e 13 banheiros, além de salas espaçosas, varandas amplas com redes e uma área gourmet.

O espaço de lazer inclui, além da piscina em formato de violão, academia, adega, sauna, boate e churrasqueira. A estrutura reforçava a proposta de transformar o imóvel em um lugar para reunir amigos e familiares, especialmente em momentos de descontração.

Acabamentos de luxo e detalhes personalizados

A sofisticação também aparece nos materiais escolhidos para a construção. Segundo o anúncio imobiliário, a mansão conta com mármore travertino em bancadas e pias, revestimentos de cerâmica das marcas Brennand e Santo Ângelo, granitos importados e metais italianos das marcas Rubinetto e FIR. A casa também tem portas personalizadas de madeira.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
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Netinho por Reprodução

O mármore travertino, utilizado em diferentes ambientes, pode custar até R$ 2,6 mil por metro quadrado, dependendo das características do material e do fornecedor.

Além de receber amigos, Netinho aproveitava a tranquilidade da casa para manter a rotina de exercícios e buscar inspiração. Quando estava na propriedade, o cantor costumava se exercitar na varanda e assistir ao pôr do sol diariamente.

A cozinha também fazia parte dos momentos de descanso do artista, que gostava de preparar pratos enquanto ouvia o barulho das ondas. O cenário à beira-mar e a atmosfera descontraída ajudavam a explicar por que a mansão ficou conhecida como "Casa Musical".

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Tags:

Netinho

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