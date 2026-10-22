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Piscina, lago artificial e decoração minimalista: como é a mansão de Pedro, do Flamengo, alvo de disputa judicial

Atacante comprou o imóvel em leilão da Caixa, mas antigos proprietários contestam a perda da casa na Justiça após decisão do STF

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:55

Pedro, jogador do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A mansão onde Pedro, atacante do Flamengo, mora com a mulher, Fernanda Nogueira, e as filhas gêmeas virou alvo de uma disputa judicial. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, o imóvel foi adquirido pelo jogador em um leilão da Caixa Econômica Federal, mas os antigos proprietários tentam recuperar a posse da residência.

A ação de reintegração de posse foi noticiada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na última quarta-feira (21). Os antigos moradores perderam a propriedade após ficarem inadimplentes com a Caixa. Em agosto, porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a execução extrajudicial, diante do entendimento de que eles não haviam sido notificados pessoalmente para quitar os débitos antes de perderem o imóvel.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro 1 de 21

Enquanto o caso é discutido na Justiça, a casa passou por uma grande transformação nas mãos de Pedro e Fernanda. O casal promoveu uma reforma extensa, que alterou desde os revestimentos e a fachada até os móveis e a entrada de luz natural nos ambientes.

Mansão tem piscina, sauna e lago artificial

O projeto adotado pelo casal priorizou uma decoração minimalista, com cores neutras e móveis de madeira clara. O resultado combina linhas modernas e elegantes, com uma paleta que vai do branco ao marrom e pontos de cor para quebrar a sobriedade dos ambientes.

Na entrada da mansão, um pequeno lago artificial integra o paisagismo, que também ganhou um jardim pensado para combinar com a nova proposta visual da residência.

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro 1 de 15

A área de lazer é um dos destaques da propriedade. O espaço reúne piscina, sauna e um amplo lounge, planejado para momentos de descanso e confraternização com familiares e amigos.