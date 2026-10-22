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Piscina, lago artificial e decoração minimalista: como é a mansão de Pedro, do Flamengo, alvo de disputa judicial

Atacante comprou o imóvel em leilão da Caixa, mas antigos proprietários contestam a perda da casa na Justiça após decisão do STF

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:55

Pedro, jogador do Flamengo
Pedro, jogador do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A mansão onde Pedro, atacante do Flamengo, mora com a mulher, Fernanda Nogueira, e as filhas gêmeas virou alvo de uma disputa judicial. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, o imóvel foi adquirido pelo jogador em um leilão da Caixa Econômica Federal, mas os antigos proprietários tentam recuperar a posse da residência.

A ação de reintegração de posse foi noticiada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na última quarta-feira (21). Os antigos moradores perderam a propriedade após ficarem inadimplentes com a Caixa. Em agosto, porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a execução extrajudicial, diante do entendimento de que eles não haviam sido notificados pessoalmente para quitar os débitos antes de perderem o imóvel.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro

Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução
A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, jogador do Flamengo por Gilvan de Souza/Flamengo
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Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução

Enquanto o caso é discutido na Justiça, a casa passou por uma grande transformação nas mãos de Pedro e Fernanda. O casal promoveu uma reforma extensa, que alterou desde os revestimentos e a fachada até os móveis e a entrada de luz natural nos ambientes.

Mansão tem piscina, sauna e lago artificial

O projeto adotado pelo casal priorizou uma decoração minimalista, com cores neutras e móveis de madeira clara. O resultado combina linhas modernas e elegantes, com uma paleta que vai do branco ao marrom e pontos de cor para quebrar a sobriedade dos ambientes.

Na entrada da mansão, um pequeno lago artificial integra o paisagismo, que também ganhou um jardim pensado para combinar com a nova proposta visual da residência.

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
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Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução

A área de lazer é um dos destaques da propriedade. O espaço reúne piscina, sauna e um amplo lounge, planejado para momentos de descanso e confraternização com familiares e amigos.

A música também faz parte da rotina da casa. Pedro toca piano ou teclado e costuma se dedicar ao repertório gospel, em sintonia com seu perfil religioso.

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Tags:

Flamengo Pedro

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