CASA E CONFORTO

Piscina no quintal está fora moda: nova tendência de 2026 ocupa menos espaço, é mais fácil de limpar e pode ser usada durante todo o ano

Hidromassagem compacta ganha espaço em quintais pequenos em 2026

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:31

Piscina no quintal está fora moda Crédito: Reprodução

As piscinas tradicionais passaram a dividir espaço com uma alternativa que vem ganhando atenção nos projetos de áreas externas em 2026: as hidromassagens compactas. Com água aquecida e dimensões reduzidas, os spas residenciais são especialmente adaptados para quintais pequenos, onde uma piscina convencional poderia comprometer grande parte da área disponível.

Entre os modelos voltados para quatro pessoas, há opções com cerca de 2 metros de comprimento e largura. O J-225, da Jacuzzi, por exemplo, mede 203 cm por 203 cm e comporta aproximadamente 1.060 litros de água, de acordo com as especificações do fabricante. O tamanho permite instalar o equipamento em áreas menores e ainda preservar espaço para móveis, churrasqueira, plantas e circulação.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 36

Menor volume de água não elimina a manutenção

A quantidade reduzida de água e a menor área exposta podem facilitar algumas tarefas em comparação com uma piscina grande. Ainda assim, a hidromassagem exige cuidados frequentes, principalmente porque trabalha com água aquecida.

Banheira de hidromassagem Crédito: Robson Mendes / Arquivo CORREIO

Filtragem, circulação e desinfecção precisam ser mantidas de acordo com as orientações do fabricante. O CDC recomenda testar regularmente os níveis de desinfetante e o pH da água de piscinas e banheiras de hidromassagem.

Água quente amplia o uso durante o ano

O aquecimento é um dos principais diferenciais do spa em relação às piscinas descobertas. Dependendo do modelo, do isolamento térmico e das condições climáticas, a hidromassagem pode continuar sendo utilizada durante os períodos mais frios, aumentando o aproveitamento da área externa.

Esse benefício, porém, tem impacto no consumo de energia. O gasto para manter a água aquecida varia conforme a temperatura escolhida, o clima, a frequência de utilização, o isolamento do equipamento e a eficiência da cobertura térmica.

Pouco espaço não significa pouco peso

O tamanho compacto pode esconder uma questão importante na instalação: o peso do equipamento cheio. No caso do J-225, que mede pouco mais de 2 metros de cada lado, o peso chega a aproximadamente 1.340 kg quando preenchido, segundo o fabricante.

Por isso, o spa não deve ser instalado sobre qualquer piso, deck ou varanda sem verificar a capacidade da estrutura. As orientações de pré-instalação da Jacuzzi indicam a necessidade de uma base nivelada e capaz de distribuir o peso do equipamento. Em estruturas elevadas, pode ser necessária uma avaliação profissional antes da instalação.

Água quente exige cuidados específicos

O aquecimento também exige atenção à qualidade da água. Temperaturas elevadas e manutenção inadequada podem favorecer problemas microbiológicos, tornando importantes a filtragem, a circulação e o controle dos parâmetros químicos.

O CDC recomenda que a água de uma hidromassagem não ultrapasse 40°C e estabelece orientações para os níveis de desinfetante e pH. Crianças, gestantes e pessoas com determinadas condições de saúde também podem precisar de cuidados específicos antes de utilizar o equipamento.

Piscina ou hidromassagem?

A escolha depende principalmente do objetivo de uso. Uma piscina continua sendo mais adequada para quem pretende nadar, brincar ou receber grupos maiores. Já a hidromassagem compacta pode atender melhor quem busca água aquecida, descanso e uma solução que ocupe menos espaço.