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Piscina no teto, criatividade e obras de artes: conheça apartamento de 140 m² do ator Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa

Filho do cartunista abriu as portas de seu imóvel mais uma vez para revelar mais detalhes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:04

Confira detalhes do apartamento de Mauro Sousa
Confira detalhes do apartamento de Mauro Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, de 37 anos, usou as redes sociais mais uma vez nesta quinta-feira (3) para mostrar detalhes de seu apartamento duplex de 140 m² em São Paulo.

Após mostrar detalhes como uma área de churrasqueira, uma rede suspensa e uma piscina privativa com fundo de vidro, o filho do cartunista abriu as portas de seu imóvel para revelar mais coisas aos seguidores, incluindo uma piscina no teto da sala.

Apartamento de Mauro Sousa

Confira detalhes do apartamento criativo do filho de Maurício de Sousa por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento criativo do filho de Maurício de Sousa por Reprodução | Instagram
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Confira detalhes do apartamento criativo do filho de Maurício de Sousa por Reprodução | Instagram

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“Um pouco mais do meu cafofo pra vocês!”, escreveu Mauro na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

No banheiro, Mauro mostrou detalhes de um apartamento que foge do convencional. No lugar do espelho, em frente à pia, ele colocou uma grande boca de mosaico de vidro, da artista Gabriela Bennuci.

Sobre o piano, ele mantém uma obra do artista Felipe Lanzas, produzida com malhas de metal. Nem a cozinha traz nada muito convencional.

Em cima da geladeira, Mauro colocou um botijão de gás amarelo inspirado em uma cabeça de Lego. A peça foi feita pelo artista Rodrigo KK e virou mais um dos elementos curiosos espalhados pelo apartamento. Entre os itens que chamaram mais atenção está ainda uma geladeira verde-limão.

Já no quarto, o ator mostrou outra obra com um significado especial, uma peça feita por um artista de rua de Hoi An, no Vietnã. O objeto integra a decoração mais pessoal do ambiente e reforça a proposta de Mauro de misturar obras de arte, lembranças de viagens e peças pouco convencionais na casa.

Na primeira parte do tour, Mauro tinha mostrado que o imóvel tem uma piscina privativa com fundo de vidro, área de churrasqueira equipada com TV e aparelho de som, deck e uma rede suspensa no segundo andar. A residência ainda é repleta de pinturas, grafites e objetos de design.

Mauro é filho de Maurício de Sousa e casado com Rafael Piccin. Ao apresentar o imóvel antes, ele brincou com o fato de o marido aparecer em uma das imagens, mas não morar com ele no apartamento.

Tags:

Mauricio de Sousa Apartamento Mauro Sousa

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