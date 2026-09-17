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Piscina, sinuca e mais de 400 bonecos: como é o triplex de 236 m² de Marco Luque em São Paulo

Humorista vive com a família em uma cobertura na Vila Madalena com área externa, churrasqueira, lareira e decoração inspirada na cultura pop

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:55

Apartamento de Marco Luque em São Paulo
Apartamento de Marco Luque em São Paulo Crédito: Divulgação

Marco Luque transformou a cobertura onde mora em São Paulo em um espaço que mistura conforto, lazer e uma coleção digna de fã de cultura pop. O humorista vive com a mulher, Jessica Correia, a enteada, Laura, e as filhas, Isadora e Mel, em um triplex de 236 m² na Vila Madalena.

O imóvel tem uma decoração moderna e funcional, com ambientes amplos e integrados. Na sala de estar, a iluminação natural chama atenção e as portas de vidro dão acesso à varanda, de onde é possível observar parte da paisagem da capital paulista.

Apartamento de Marco Luque em São Paulo

Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação
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Apartamento de Marco Luque em São Paulo por Divulgação

Na área externa, a cobertura ganha um clima de casa de férias. O espaço conta com piscina, deque e churrasqueira, além de uma lareira que pode ser usada nos dias de temperaturas mais baixas.

Escritório reúne coleção com mais de 400 bonecos

É no escritório que aparece uma das maiores particularidades da casa. Luque mantém exposta uma coleção com mais de 400 bonecos ligados ao universo da cultura pop, incluindo personagens de filmes e super-heróis.

Luque já contou que coleciona esse tipo de item há cerca de 15 anos e que parte da motivação veio de um desejo de infância. "Sou colecionador de heróis há uns 15 anos. Fui uma criança simples. Agora realizo a vontade de ter alguns brinquedos que não tive condições de ganhar na infância", afirmou, em entrevista em 2019 para a Casa Vogue.

O ambiente funciona como uma espécie de acervo particular do humorista e revela uma paixão que vai além do trabalho na televisão e nos palcos.

Já a cozinha segue uma proposta mais discreta, com móveis planejados e eletrodomésticos de inox. O espaço mantém o visual clean que predomina em outros cômodos do triplex.

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Triplex Marco Luque

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