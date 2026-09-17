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Piscina, sinuca e mais de 400 bonecos: como é o triplex de 236 m² de Marco Luque em São Paulo

Humorista vive com a família em uma cobertura na Vila Madalena com área externa, churrasqueira, lareira e decoração inspirada na cultura pop

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:55

Apartamento de Marco Luque em São Paulo Crédito: Divulgação

Marco Luque transformou a cobertura onde mora em São Paulo em um espaço que mistura conforto, lazer e uma coleção digna de fã de cultura pop. O humorista vive com a mulher, Jessica Correia, a enteada, Laura, e as filhas, Isadora e Mel, em um triplex de 236 m² na Vila Madalena.

O imóvel tem uma decoração moderna e funcional, com ambientes amplos e integrados. Na sala de estar, a iluminação natural chama atenção e as portas de vidro dão acesso à varanda, de onde é possível observar parte da paisagem da capital paulista.

Apartamento de Marco Luque em São Paulo 1 de 16

Na área externa, a cobertura ganha um clima de casa de férias. O espaço conta com piscina, deque e churrasqueira, além de uma lareira que pode ser usada nos dias de temperaturas mais baixas.

Escritório reúne coleção com mais de 400 bonecos

É no escritório que aparece uma das maiores particularidades da casa. Luque mantém exposta uma coleção com mais de 400 bonecos ligados ao universo da cultura pop, incluindo personagens de filmes e super-heróis.

Luque já contou que coleciona esse tipo de item há cerca de 15 anos e que parte da motivação veio de um desejo de infância. "Sou colecionador de heróis há uns 15 anos. Fui uma criança simples. Agora realizo a vontade de ter alguns brinquedos que não tive condições de ganhar na infância", afirmou, em entrevista em 2019 para a Casa Vogue.

O ambiente funciona como uma espécie de acervo particular do humorista e revela uma paixão que vai além do trabalho na televisão e nos palcos.