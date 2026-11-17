SAÚDE

Pitanga e Cambuci: frutas entram no radar após eliminarem 90% das células de câncer colorretal em laboratório

Experimentos em laboratório identificaram efeitos sobre células de câncer colorretal, mas os resultados ainda são preliminares.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:03

Pitangas maduras foram utilizadas em pesquisa da Universidade de São Paulo que investigou os efeitos de fibras da fruta sobre células de câncer colorretal. Crédito: Ilustração gerada por IA

Para observar o efeito específico desses componentes, os cientistas retiraram outros compostos das amostras, como fenólicos e carotenoides, que também podem apresentar atividade biológica.

Em seguida, as células de câncer colorretal foram expostas a três concentrações das fibras: 0,1%, 0,25% e 0,5%. As respostas foram avaliadas depois de 24, 48 e 72 horas.

Pitangas maduras foram utilizadas em pesquisa da Universidade de São Paulo que investigou os efeitos de fibras da fruta sobre células de câncer colorretal. 1 de 6

Pitanga apresentou maior redução

Os resultados mostraram diferenças entre as duas frutas. No caso da pitanga, a redução da viabilidade celular aumentou conforme os pesquisadores elevaram a concentração das fibras e o tempo de exposição.

O cambuci também apresentou efeito, mas sem repetir a mesma relação entre quantidade utilizada, duração do experimento e resposta das células.

Outro detalhe chamou a atenção da equipe: os pesquisadores compararam os resultados com os de pectinas cítricas integrais. Nessas condições experimentais, o material não provocou redução da viabilidade celular.

A comparação sugere que o possível efeito não depende somente da quantidade de fibras. A composição e a estrutura desses componentes também podem influenciar sua atividade biológica.

Como as fibras podem agir

Uma das próximas etapas será descobrir por que as substâncias provocaram a diminuição da viabilidade das células cancerígenas.

Os cientistas trabalham com duas hipóteses principais. A primeira envolve a apoptose, processo natural conhecido como morte celular programada. A segunda considera uma possível interferência no ciclo celular, que poderia impedir a multiplicação das células.

Segundo João Paulo Fabi, a equipe pretende investigar qual desses mecanismos está relacionado aos resultados observados.

O planejamento também prevê novos experimentos pré-clínicos, começando por estudos em culturas celulares e avançando posteriormente para testes em animais. A expectativa apresentada pelo pesquisador é aprofundar essa etapa ao longo dos próximos dois a três anos.

Outra frente de investigação vai analisar a relação entre as fibras e a microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que vivem no intestino. Os pesquisadores querem entender como a composição e a solubilidade dos componentes influenciam a fermentação realizada pelas bactérias intestinais.

Além da pitanga e do cambuci, a uvaia poderá entrar nas próximas etapas do projeto.

Frutas podem ganhar novos usos

A pesquisa também tem uma finalidade relacionada à indústria alimentícia. Os cientistas procuram maneiras de aproveitar melhor a biodiversidade brasileira e desenvolver ingredientes a partir de diferentes componentes das frutas.

A possibilidade tem relação com características próprias da pitanga e do cambuci. Os dois frutos possuem vida útil curta depois da colheita e precisam ser retirados das plantas quando estão maduros.

Como não continuam amadurecendo depois de colhidos, exigem rapidez na comercialização. O congelamento já é uma alternativa utilizada para prolongar a conservação.

Atualmente, as frutas são aproveitadas na produção de polpas, sucos, sorvetes e picolés. Com o avanço dos estudos, técnicas de secagem e extração poderão ampliar as possibilidades de utilização na fabricação de alimentos.

Os conhecimentos sobre a composição química também podem contribuir para pesquisas agrícolas. Uma das frentes do INCT FoRC trabalha com produtores rurais e cadeias produtivas para aprimorar práticas de amadurecimento, colheita e conservação.