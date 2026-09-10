Pitbull resgatada ganha ensaio de gestante antes do parto e emociona a web; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:56
Mama Pickles, uma pitbull de apenas dois anos, viralizou nas redes sociais após estrelar um ensaio fotográfico de gestante nos Estados Unidos. A cadela foi encontrada andando pelas ruas sozinha e com um barrigão de grávida, situação que comoveu protetores de animais.
Resgatada pelo abrigo Pits & Giggles Rescue, organização norte-americana especializada em acolher cadelas gestantes, ela recebeu todos os cuidados médicos necessários. Para celebrar a nova fase, a instituição contou com o trabalho voluntário de uma fotógrafa do perfil @enchantedhillsphotography, especialista em registrar momentos do mundo animal.
Pitbull ganhou ensaio de gestante
Nas fotos publicadas nas redes sociais, Mama Pickles aparece com um barrigão e uma postura dócil e alegre, quebrando estereótipos associados à raça. Pouco tempo depois da sessão, a pitbull deu à luz a oito filhotes.
Frequentemente alvos de preconceito e associados a estereótipos de agressividade, esses animais costumam sofrer com o abandono constante. Especialistas reforçam que o temperamento de um animal não é definido pela raça, mas sim por fatores como socialização, manejo e o tipo de criação oferecida pelos donos.