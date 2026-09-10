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Pitbull resgatada ganha ensaio de gestante antes do parto e emociona a web; veja

A cadela Mama Pickles foi abandonada nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:56

Mama Pickles ganhou ensaio de gestante Crédito: Reprodução/Instagram @enchantedhillsphotography @pitsandgigglesrescue

Mama Pickles, uma pitbull de apenas dois anos, viralizou nas redes sociais após estrelar um ensaio fotográfico de gestante nos Estados Unidos. A cadela foi encontrada andando pelas ruas sozinha e com um barrigão de grávida, situação que comoveu protetores de animais.

Resgatada pelo abrigo Pits & Giggles Rescue, organização norte-americana especializada em acolher cadelas gestantes, ela recebeu todos os cuidados médicos necessários. Para celebrar a nova fase, a instituição contou com o trabalho voluntário de uma fotógrafa do perfil @enchantedhillsphotography, especialista em registrar momentos do mundo animal.

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Nas fotos publicadas nas redes sociais, Mama Pickles aparece com um barrigão e uma postura dócil e alegre, quebrando estereótipos associados à raça. Pouco tempo depois da sessão, a pitbull deu à luz a oito filhotes.