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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:07
Pitty anunciou nesta quarta-feira (18) uma nova leva de shows da turnê do disco Pitty, confirmando sua apresentação em Salvador. O espetáculo na capital baiana acontece no dia 1º de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Pitty anuncia seu novo disco homônimo
Nas redes sociais, a cantora comemorou a agenda maior e avisou que a compra dos ingressos para as novas cidades abre nesta quinta-feira (19), pelo site oficial pitty.com.br. "Eram mais datas que vocês queriam? Então bora! Até 2027 tem muita coisa pela frente. Turnê Pitty em total movimento. Mais datas podem pintar no caminho", escreveu ela na legenda da postagem.
Quando divulgou a primeira lista de shows, a falta da terra natal da baiana chamou a atenção dos fãs. Em entrevista recente ao jornal Correio, a artista já havia acalmado o público local ao dizer que a cidade estava nos seus planos e que aquelas datas eram só a primeira parte da viagem pelo país. "Eu vou chegar chegando, não fiquem tristes. Salvador tá no meu radar mais do que nunca", disse ela na ocasião.
A turnê divulga o sexto disco de músicas inéditas da cantora, lançado em outubro, que acabou com uma espera de sete anos sem álbuns novos de estúdio. A estreia aconteceu no dia seguinte ao lançamento, em São Paulo, e os shows de Belo Horizonte, Porto Alegre e Vitória já estão com ingressos esgotados.
Com a novidade divulgada pela equipe da artista, a viagem agora vai até setembro e passa por estados como Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. No palco, além das faixas recentes como 'Sobremesa', o show mistura sucessos antigos da carreira da roqueira. "Minha ideia é mesclar. Eu acho que é bacana também tocar as canções que as pessoas gostam de cantar e conhecem", explicou a cantora ao Correio.
A discografia de Pitty
21/11: Belo Horizonte (MG) – Arena Hall (Ingressos esgotados)
28/11: Recife (PE) – Classic Hall
04/12: Porto Alegre (RS) – Teatro Araújo Vianna (Ingressos esgotados)
05/12: Vitória (ES) – Espaço Patrick Ribeiro (Ingressos esgotados)
12/12: Ribeirão Preto (SP) – CHF Espaço Cultural
19/12: Sorocaba (SP) – Clube Recreativo
28/12: Balneário Camboriú (SC) – Music Park
30/01: Fortaleza (CE) – Gran Royal Beach Club
27/02: São José dos Campos (SP) – Arena Farmaconde
05/03: Bragança Paulista (SP) – Bragança Shopping
06/03: Campinas (SP) – Expo Dom Pedro
12/03: Rio de Janeiro (RJ) – Vivo Rio
13/03: São Paulo (SP) – Espaço Unimed
20/03: Porto Alegre (RS) – Araújo Vianna
09/04: Belo Horizonte (MG) – Arena Hall
10/04: Uberlândia (MG) – Castelli Eventos
23/04: Maringá (PR) – Expo Maringá
24/04: Toledo (PR) – Píer Santa Maria
01/05: Salvador (BA) – Concha Acústica (Vendas em breve)
07/05: Juiz de Fora (MG) – Terrazo
27/05: Pirenópolis (GO) – Festival Piribier
29/05: Ouro Preto (MG) – Festival Planeta Ouro Preto (Vendas em breve)
12/06: São José do Rio Preto (SP) – Recinto de Exposições
19/06: Joinville (SC) – Square Garden
03/07: Divinópolis (MG) – Festival Rock Uai 3 (Vendas em breve)
23/07: Patos de Minas (MG) – Unipam
14/08: Tiradentes (MG) – Desafio Real Trail Running (Vendas em breve)
20/08: Bauru (SP) – Bauru Shopping
25/09: Lavras (MG) – Festival Rock Uai (Vendas em breve)