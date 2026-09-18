MÚSICA

Pitty lança 'Sobremesa', primeiro single de novo álbum que chega em outubro

Faixa inédita já está disponível nas plataformas e ganha videoclipe nesta sexta-feira (18), ao meio-dia

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:20

Pitty está de volta com “Sobremesa”, primeiro single de seu novo álbum Crédito: Jorge Daux

Pitty está de volta com música inédita. A cantora lançou nesta sexta-feira (18) “Sobremesa”, primeiro single de seu novo álbum, que chega às plataformas de streaming como uma prévia da sonoridade que irá marcar a nova fase da artista.



A faixa é autoral e coloca as guitarras em primeiro plano, acompanhadas por uma letra marcada pela ironia e pela urgência. O lançamento também ganhou uma extensão visual: o videoclipe estreia ao meio-dia desta sexta no YouTube, com direção de Jorge Daux e conceito desenvolvido pela própria Pitty.

“Sobremesa” também representa um reencontro com elementos que acompanham a trajetória da cantora. Rafael Ramos, produtor de seus álbuns e parceiro de longa data, destaca justamente essa conexão entre passado e presente.

Pitty lança single Sobremesa 1 de 3

“‘Sobremesa’ foi uma das primeiras músicas que a Pitty nos mostrou quando começou a compor pra esse novo disco. A faixa tem um riff incrível, instrumental vigoroso e a letra sendo cantada com vitalidade. Parece Pitty lá no começo, mandando todas aquelas verdades. Só que é hoje e ela continua assim, afiada”, afirma.

No clipe, Pitty aparece em performance, enquanto a direção visual amplia a atitude da música. A produção foi idealizada pela artista, com direção criativa de Carol Barragana e roteiro assinado por Pitty, Carol e Jorge Daux.

Intitulado PITTY, o novo disco será lançado em 16 de outubro pela Deck. No projeto, a cantora assume a criação e a direção geral, além de assinar letras, melodias, riffs e a coprodução musical.

A nova fase também já começa a chegar aos palcos. A turnê foi anunciada em agosto e tem estreia marcada para 17 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo, um dia depois do lançamento do álbum. A apresentação está com ingressos esgotados.