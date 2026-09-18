Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pitty lança 'Sobremesa', primeiro single de novo álbum que chega em outubro

Faixa inédita já está disponível nas plataformas e ganha videoclipe nesta sexta-feira (18), ao meio-dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:20

Pitty está de volta com “Sobremesa”, primeiro single de seu novo álbum Crédito: Jorge Daux

Pitty está de volta com música inédita. A cantora lançou nesta sexta-feira (18) “Sobremesa”, primeiro single de seu novo álbum, que chega às plataformas de streaming como uma prévia da sonoridade que irá marcar a nova fase da artista.

A faixa é autoral e coloca as guitarras em primeiro plano, acompanhadas por uma letra marcada pela ironia e pela urgência. O lançamento também ganhou uma extensão visual: o videoclipe estreia ao meio-dia desta sexta no YouTube, com direção de Jorge Daux e conceito desenvolvido pela própria Pitty.

“Sobremesa” também representa um reencontro com elementos que acompanham a trajetória da cantora. Rafael Ramos, produtor de seus álbuns e parceiro de longa data, destaca justamente essa conexão entre passado e presente.

Pitty lança single Sobremesa

Pitty lança single Sobremesa por Jorge Daux
Pitty lança single Sobremesa por Jorge Daux
Pitty lança single Sobremesa por Jorge Daux
1 de 3
Pitty lança single Sobremesa por Jorge Daux

“‘Sobremesa’ foi uma das primeiras músicas que a Pitty nos mostrou quando começou a compor pra esse novo disco. A faixa tem um riff incrível, instrumental vigoroso e a letra sendo cantada com vitalidade. Parece Pitty lá no começo, mandando todas aquelas verdades. Só que é hoje e ela continua assim, afiada”, afirma.

Leia mais

Cacau Protásio volta a viver Zezé de ‘Avenida Brasil’ fora da novela; veja como

Pagod’art abre temporada em Salvador com primeiro ensaio neste domingo (20)

Rodolfo, da dupla com ET, chora ao revelar suposto golpe bancário e diz ter perdido dinheiro

Adriana revela que armou flagrante para Ademir pegar Dora com André em Quem Ama Cuida desta sexta (18)

Tarot revela 3 signos que podem receber uma notícia inesperada nesta sexta-feira (18)

No clipe, Pitty aparece em performance, enquanto a direção visual amplia a atitude da música. A produção foi idealizada pela artista, com direção criativa de Carol Barragana e roteiro assinado por Pitty, Carol e Jorge Daux.

Intitulado PITTY, o novo disco será lançado em 16 de outubro pela Deck. No projeto, a cantora assume a criação e a direção geral, além de assinar letras, melodias, riffs e a coprodução musical.

A nova fase também já começa a chegar aos palcos. A turnê foi anunciada em agosto e tem estreia marcada para 17 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo, um dia depois do lançamento do álbum. A apresentação está com ingressos esgotados.

Segundo a divulgação, novas datas e cidades serão anunciadas em breve, ampliando a circulação do show pelo país.

Leia mais

Imagem - Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

Imagem - Mateus Solano abre o jogo sobre o início da fama: 'Levei cinco anos para me acostumar'

Mateus Solano abre o jogo sobre o início da fama: 'Levei cinco anos para me acostumar'

Imagem - Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e mais: veja as atrações do Festival de Verão Salvador 2027

Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e mais: veja as atrações do Festival de Verão Salvador 2027