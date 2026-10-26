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Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:00

Receita de pizza de frigideira
Receita de pizza de frigideira Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Bateu aquela vontade de comer pizza, mas você está sem paciência para esperar o delivery ou colocar a mão na massa? A solução é essa versão gostosa e bem fácil de fazer. A massa de liquidificador vai direto para a frigideira e doura rapidinho, parecendo uma panqueca mais grossa. Depois é só virar, rechear e fechar para o queijo derreter. O melhor de tudo: você só suja o copo do liquidificador.

Veja como fazer pizza de frigideira que não precisa sovar

Bateu aquela vontade de comer pizza, mas você está sem paciência para esperar o delivery ou colocar a mão na massa?   por Imagem gerada por inteligência artificial
A solução é essa versão gostosa e bem fácil de fazer.  por Imagem gerada por inteligência artificial
A massa de liquidificador vai direto para a frigideira e doura rapidinho, parecendo uma panqueca mais grossa.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Depois é só virar, rechear e fechar para o queijo derreter. O melhor de tudo: você só suja o copo do liquidificador. por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: 1 ovo, 1/2 xícara de leite, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de chá de fermento em pó, Sal a gosto, Molho de tomate, queijo muçarela e orégano para a cobertura por Imagem gerada por inteligência artificial
No liquidificador, bata o ovo, o leite, o óleo, o sal e a farinha até formar um creme liso.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque o fermento por último e misture de leve. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje a massa em uma frigideira antiaderente levemente untada.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Deixe em fogo baixo, tampe e espere uns 3 minutos, até a parte de cima firmar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Vire a massa com uma espátula. Espalhe o molho de tomate, o queijo e o orégano. Tampe de novo até o queijo derreter e a base dourar, e sirva em seguida. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Bateu aquela vontade de comer pizza, mas você está sem paciência para esperar o delivery ou colocar a mão na massa?   por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

1 ovo

1/2 xícara de leite

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

1 colher de chá de fermento em pó

Leia mais

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Sal a gosto

Molho de tomate, queijo muçarela e orégano para a cobertura

  • Modo de preparo

No liquidificador, bata o ovo, o leite, o óleo, o sal e a farinha até formar um creme liso. Coloque o fermento por último e misture de leve.

Despeje a massa em uma frigideira antiaderente levemente untada. Deixe em fogo baixo, tampe e espere uns 3 minutos, até a parte de cima firmar.

Vire a massa com uma espátula. Espalhe o molho de tomate, o queijo e o orégano. Tampe de novo até o queijo derreter e a base dourar, e sirva em seguida.

Leia mais

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