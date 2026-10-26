Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:00
Bateu aquela vontade de comer pizza, mas você está sem paciência para esperar o delivery ou colocar a mão na massa? A solução é essa versão gostosa e bem fácil de fazer. A massa de liquidificador vai direto para a frigideira e doura rapidinho, parecendo uma panqueca mais grossa. Depois é só virar, rechear e fechar para o queijo derreter. O melhor de tudo: você só suja o copo do liquidificador.
Veja como fazer pizza de frigideira que não precisa sovar
1 ovo
1/2 xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de óleo
1 colher de chá de fermento em pó
Sal a gosto
Molho de tomate, queijo muçarela e orégano para a cobertura
No liquidificador, bata o ovo, o leite, o óleo, o sal e a farinha até formar um creme liso. Coloque o fermento por último e misture de leve.
Despeje a massa em uma frigideira antiaderente levemente untada. Deixe em fogo baixo, tampe e espere uns 3 minutos, até a parte de cima firmar.
Vire a massa com uma espátula. Espalhe o molho de tomate, o queijo e o orégano. Tampe de novo até o queijo derreter e a base dourar, e sirva em seguida.