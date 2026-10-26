HORA DO RANGO

Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:00

Receita de pizza de frigideira Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Bateu aquela vontade de comer pizza, mas você está sem paciência para esperar o delivery ou colocar a mão na massa? A solução é essa versão gostosa e bem fácil de fazer. A massa de liquidificador vai direto para a frigideira e doura rapidinho, parecendo uma panqueca mais grossa. Depois é só virar, rechear e fechar para o queijo derreter. O melhor de tudo: você só suja o copo do liquidificador.

Veja como fazer pizza de frigideira que não precisa sovar 1 de 10

Ingredientes

1 ovo

1/2 xícara de leite

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

1 colher de chá de fermento em pó

Sal a gosto

Molho de tomate, queijo muçarela e orégano para a cobertura

Modo de preparo

No liquidificador, bata o ovo, o leite, o óleo, o sal e a farinha até formar um creme liso. Coloque o fermento por último e misture de leve.

Despeje a massa em uma frigideira antiaderente levemente untada. Deixe em fogo baixo, tampe e espere uns 3 minutos, até a parte de cima firmar.