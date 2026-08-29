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Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

Receita leva ingredientes simples, tem massa fofinha e pode receber diferentes recheios com o que você já tem na geladeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:00

Depois de recheada, a pizza volta ao forno por mais 10 a 15 minutos, até o queijo derreter e as bordas ficarem levemente douradas
Depois de recheada, a pizza volta ao forno por mais 10 a 15 minutos, até o queijo derreter e as bordas ficarem levemente douradas Crédito: Reprodução

Fazer pizza em casa não precisa significar passar horas preparando e sovando a massa. A pizza de liquidificador é uma alternativa prática para aqueles dias em que bate a vontade de comer algo diferente, mas sem encarar uma receita trabalhosa.

A massa é preparada em poucos minutos no liquidificador e não precisa descansar para crescer. Depois de uma rápida pré-assada, basta acrescentar o molho, o queijo e o recheio escolhido antes de voltar ao forno.

Aprenda a fazer uma pizza de liquidificador perfeita

Servida ainda quente, a pizza de liquidificador ganha massa macia, queijo derretido e pode ser personalizada com o recheio preferido por Reprodução
Frango desfiado, calabresa, presunto, milho e cebola são algumas opções para variar o recheio com ingredientes disponíveis em casa por Reprodução
Depois de recheada, a pizza volta ao forno por mais 10 a 15 minutos, até o queijo derreter e as bordas ficarem levemente douradas por Reprodução
Antes de receber o recheio, a massa deve ser pré-assada por cerca de 10 minutos para ficar firme e evitar que o centro fique cru por Reprodução
Molho de tomate, muçarela, tomate e orégano formam uma cobertura simples e fácil para a pizza caseira por Reprodução
A massa da pizza é preparada no liquidificador em poucos minutos e não precisa ser sovada nem descansar por Reprodução
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Servida ainda quente, a pizza de liquidificador ganha massa macia, queijo derretido e pode ser personalizada com o recheio preferido por Reprodução

Pizza de liquidificador fácil

Ingredientes para a massa

* 1 xícara de leite

* 1 ovo

* 2 colheres de sopa de óleo

* 1 xícara de farinha de trigo

* 1 colher de chá de açúcar

* 1/2 colher de chá de sal

* 1 colher de chá de fermento químico em pó

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Para o recheio

* Molho de tomate a gosto

* 200 g de muçarela

* 1 tomate cortado em rodelas

* Orégano a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o leite, o ovo, o óleo, a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento por último e bata rapidamente, apenas para incorporar.

Despeje a massa em uma forma de pizza untada e espalhe para que fique uniforme. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 10 minutos, apenas para a massa começar a firmar.

Retire do forno, espalhe o molho de tomate e cubra com a muçarela. Distribua as rodelas de tomate e finalize com orégano.

Volte ao forno por aproximadamente 10 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e as bordas ficarem levemente douradas.

O recheio pode mudar

Uma das vantagens da pizza de liquidificador é poder aproveitar ingredientes disponíveis em casa. Frango desfiado, presunto, calabresa, milho, cebola e diferentes tipos de queijo podem substituir ou complementar a cobertura.

O cuidado mais importante é não exagerar em ingredientes que soltam muita água, já que o excesso de líquido pode deixar a massa úmida. A pré-assada também ajuda a evitar que a base fique crua depois que o recheio é acrescentado.

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