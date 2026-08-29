Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:00
Fazer pizza em casa não precisa significar passar horas preparando e sovando a massa. A pizza de liquidificador é uma alternativa prática para aqueles dias em que bate a vontade de comer algo diferente, mas sem encarar uma receita trabalhosa.
A massa é preparada em poucos minutos no liquidificador e não precisa descansar para crescer. Depois de uma rápida pré-assada, basta acrescentar o molho, o queijo e o recheio escolhido antes de voltar ao forno.
Aprenda a fazer uma pizza de liquidificador perfeita
Ingredientes para a massa
* 1 xícara de leite
* 1 ovo
* 2 colheres de sopa de óleo
* 1 xícara de farinha de trigo
* 1 colher de chá de açúcar
* 1/2 colher de chá de sal
* 1 colher de chá de fermento químico em pó
Para o recheio
* Molho de tomate a gosto
* 200 g de muçarela
* 1 tomate cortado em rodelas
* Orégano a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador o leite, o ovo, o óleo, a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento por último e bata rapidamente, apenas para incorporar.
Despeje a massa em uma forma de pizza untada e espalhe para que fique uniforme. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 10 minutos, apenas para a massa começar a firmar.
Retire do forno, espalhe o molho de tomate e cubra com a muçarela. Distribua as rodelas de tomate e finalize com orégano.
Volte ao forno por aproximadamente 10 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e as bordas ficarem levemente douradas.
O recheio pode mudar
Uma das vantagens da pizza de liquidificador é poder aproveitar ingredientes disponíveis em casa. Frango desfiado, presunto, calabresa, milho, cebola e diferentes tipos de queijo podem substituir ou complementar a cobertura.
O cuidado mais importante é não exagerar em ingredientes que soltam muita água, já que o excesso de líquido pode deixar a massa úmida. A pré-assada também ajuda a evitar que a base fique crua depois que o recheio é acrescentado.