ASTRONOMIA

Planeta-bebê mais jovem do universo é descoberto, está mergulhado em disco e foi encontrado ainda 'dentro do próprio berço'

Exoplaneta Elias 2-24 b ainda está mergulhado no disco de gás e poeira em que nasceu e se tornou o mundo mais jovem já confirmado



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 22:22

Gigante pode ter até quatro vezes a massa de Júpiter e desafia modelos de formação planetária Crédito: Ilustração Jornal Correio

Um planeta que ainda nem terminou de nascer acaba de quebrar um recorde da astronomia. Com menos de 1 milhão de anos, Elias 2-24 b foi confirmado como o exoplaneta mais jovem conhecido e ainda permanece no seu “berçário”.

Localizado a cerca de 450 anos-luz da Terra, o mundo orbita a jovem estrela Elias 2-24. Diferentemente da maioria dos exoplanetas estudados, ele está dentro de um disco protoplanetário, uma enorme estrutura de gás e poeira onde novos planetas podem se formar.

Luas no sistema solar 1 de 8

Um gigante recém-nascido

Elias 2-24 b pode ter entre 1,9 e quatro vezes a massa de Júpiter, segundo o estudo publicado no The Astrophysical Journal Letters que o descobriu. Mesmo com esse tamanho, todo o sistema possui no máximo cerca de 1 milhão de anos.

O planeta está a aproximadamente 55 unidades astronômicas de sua estrela. Isso significa que a distância entre os dois é cerca de 55 vezes maior que aquela que separa a Terra do Sol e quase o dobro da distância média entre Netuno e a nossa estrela.

Essa relação de tamanho e juventude é o que intriga os cientistas. Modelos de formação planetária têm dificuldade para explicar como um planeta gigante poderia reunir tanta matéria tão rapidamente, especialmente em uma região tão distante da estrela.

O caso pode ajudar os astrônomos a entender se gigantes gasosos conseguem nascer em escalas de tempo muito menores do que se imaginava ou se processos ainda pouco compreendidos aceleram a formação de mundos dentro de determinados discos.

Escondido nos arquivos

A confirmação surgiu depois que pesquisadores analisaram observações de sete estrelas jovens feitas pelo Observatório W. M. Keck, no Havaí. Os sistemas escolhidos tinham discos com lacunas ou outras estruturas que poderiam denunciar planetas ainda em formação.

Elias 2-24 já era considerado um alvo promissor. Pesquisas anteriores haviam identificado sinais compatíveis com a presença de um planeta no disco, mas faltava confirmar que o objeto realmente estava ali.

Os dados utilizados no estudo foram coletados pelo instrumentos NIRC2 em 21 de junho de 2018 Crédito: ESO VISIONS & Melina Thévenot / Wikimedia Commons

Ao examinar imagens obtidas, os pesquisadores conseguiram identificar o sinal em observações realizadas em momentos diferentes e verificar que sua posição coincidia com a estreita lacuna encontrada anteriormente no disco.