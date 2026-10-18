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Planeta-bebê mais jovem do universo é descoberto, está mergulhado em disco e foi encontrado ainda 'dentro do próprio berço'

Exoplaneta Elias 2-24 b ainda está mergulhado no disco de gás e poeira em que nasceu e se tornou o mundo mais jovem já confirmado

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 22:22

Gigante pode ter até quatro vezes a massa de Júpiter e desafia modelos de formação planetária
Gigante pode ter até quatro vezes a massa de Júpiter e desafia modelos de formação planetária Crédito: Ilustração Jornal Correio

Um planeta que ainda nem terminou de nascer acaba de quebrar um recorde da astronomia. Com menos de 1 milhão de anos, Elias 2-24 b foi confirmado como o exoplaneta mais jovem conhecido e ainda permanece no seu “berçário”.

Localizado a cerca de 450 anos-luz da Terra, o mundo orbita a jovem estrela Elias 2-24. Diferentemente da maioria dos exoplanetas estudados, ele está dentro de um disco protoplanetário, uma enorme estrutura de gás e poeira onde novos planetas podem se formar.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

Um gigante recém-nascido

Elias 2-24 b pode ter entre 1,9 e quatro vezes a massa de Júpiter, segundo o estudo publicado no The Astrophysical Journal Letters que o descobriu. Mesmo com esse tamanho, todo o sistema possui no máximo cerca de 1 milhão de anos.

O planeta está a aproximadamente 55 unidades astronômicas de sua estrela. Isso significa que a distância entre os dois é cerca de 55 vezes maior que aquela que separa a Terra do Sol e quase o dobro da distância média entre Netuno e a nossa estrela.

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Essa relação de tamanho e juventude é o que intriga os cientistas. Modelos de formação planetária têm dificuldade para explicar como um planeta gigante poderia reunir tanta matéria tão rapidamente, especialmente em uma região tão distante da estrela.

O caso pode ajudar os astrônomos a entender se gigantes gasosos conseguem nascer em escalas de tempo muito menores do que se imaginava ou se processos ainda pouco compreendidos aceleram a formação de mundos dentro de determinados discos.

Escondido nos arquivos

A confirmação surgiu depois que pesquisadores analisaram observações de sete estrelas jovens feitas pelo Observatório W. M. Keck, no Havaí. Os sistemas escolhidos tinham discos com lacunas ou outras estruturas que poderiam denunciar planetas ainda em formação.

Elias 2-24 já era considerado um alvo promissor. Pesquisas anteriores haviam identificado sinais compatíveis com a presença de um planeta no disco, mas faltava confirmar que o objeto realmente estava ali.

Os dados utilizados no estudo foram coletados pelo instrumentos NIRC2 em 21 de junho de 2018
Os dados utilizados no estudo foram coletados pelo instrumentos NIRC2 em 21 de junho de 2018 Crédito: ESO VISIONS & Melina Thévenot / Wikimedia Commons

Ao examinar imagens obtidas, os pesquisadores conseguiram identificar o sinal em observações realizadas em momentos diferentes e verificar que sua posição coincidia com a estreita lacuna encontrada anteriormente no disco.

A análise também ajudou a descartar explicações alternativas, como ruídos dos instrumentos ou uma estrela localizada ao fundo. O resultado permitiu confirmar que Elias 2-24 b é um planeta e que ele realmente no seu disco protoplanetário.

Tags:

Astronomer Planeta Ciência Nasa Estrela

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