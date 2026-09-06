Plano de saúde aplica reajuste superior a 1.000% e caso surpreende até a Justiça

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Fernanda Varela
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:00
Um plano de saúde teve anulados reajustes que fizeram a mensalidade de uma beneficiária saltar de R$ 390 para R$ 4,7 mil. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, rejeitou recurso da operadora contra a decisão favorável à consumidora.
Os aumentos foram aplicados entre 2013 e 2024 em um contrato coletivo. No período, a mensalidade sofreu uma elevação superior a R$ 4 mil, que a operadora justificou pelo aumento da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares.
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A beneficiária, porém, contestou os reajustes na Justiça. Ela alegou falta de transparência nos cálculos apresentados pela empresa e pediu que os percentuais cobrados fossem substituídos pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais.
Em primeira instância, a Justiça considerou os pedidos procedentes e afastou os reajustes questionados. A sentença determinou a aplicação dos percentuais oficiais da ANS para planos individuais e estabeleceu ainda a devolução, de forma simples, dos valores pagos a mais pela beneficiária, respeitado o prazo de prescrição de três anos.
A decisão posteriormente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).
Por que o reajuste foi anulado?
Ao analisar o caso, o TJ-SP destacou que a existência de uma cláusula prevendo reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva. O problema identificado no processo foi a falta de comprovação objetiva dos fatores utilizados para chegar aos percentuais cobrados.
Segundo o tribunal, a operadora não apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a efetiva elevação dos custos médico-hospitalares nem a relação entre esses custos e os índices aplicados à mensalidade.
Dessa forma, a Justiça entendeu que não havia transparência suficiente para justificar os reajustes que, acumulados ao longo dos anos, ultrapassaram 1.000%.
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Caso chegou ao STJ
Após a derrota no TJ-SP, a operadora apresentou recurso especial ao STJ na tentativa de reverter a decisão, mas não conseguiu.
Em uma nova tentativa, a empresa apresentou agravo, também rejeitado pelo ministro Herman Benjamin. Nesse ponto, a decisão do STJ foi processual: o ministro observou que a operadora não contestou especificamente todos os fundamentos utilizados para impedir o recurso na instância anterior.
Com isso, permaneceu válida a decisão que afastou os reajustes, determinou a substituição pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais e garantiu à beneficiária a restituição dos valores pagos a mais dentro do período reconhecido pela Justiça.