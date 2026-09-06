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Plano de saúde aplica reajuste superior a 1.000% e caso surpreende até a Justiça

STJ manteve decisão que afastou aumentos superiores a 1.000% após operadora não comprovar tecnicamente os índices aplicados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:00

Cartão de planos de saúde
Cartão de planos de saúde Crédito: Divulgação

Um plano de saúde teve anulados reajustes que fizeram a mensalidade de uma beneficiária saltar de R$ 390 para R$ 4,7 mil. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, rejeitou recurso da operadora contra a decisão favorável à consumidora.

Os aumentos foram aplicados entre 2013 e 2024 em um contrato coletivo. No período, a mensalidade sofreu uma elevação superior a R$ 4 mil, que a operadora justificou pelo aumento da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares.

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A beneficiária, porém, contestou os reajustes na Justiça. Ela alegou falta de transparência nos cálculos apresentados pela empresa e pediu que os percentuais cobrados fossem substituídos pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais.

Em primeira instância, a Justiça considerou os pedidos procedentes e afastou os reajustes questionados. A sentença determinou a aplicação dos percentuais oficiais da ANS para planos individuais e estabeleceu ainda a devolução, de forma simples, dos valores pagos a mais pela beneficiária, respeitado o prazo de prescrição de três anos.

A decisão posteriormente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

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Por que o reajuste foi anulado?

Ao analisar o caso, o TJ-SP destacou que a existência de uma cláusula prevendo reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva. O problema identificado no processo foi a falta de comprovação objetiva dos fatores utilizados para chegar aos percentuais cobrados.

Segundo o tribunal, a operadora não apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a efetiva elevação dos custos médico-hospitalares nem a relação entre esses custos e os índices aplicados à mensalidade.

Dessa forma, a Justiça entendeu que não havia transparência suficiente para justificar os reajustes que, acumulados ao longo dos anos, ultrapassaram 1.000%.

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Reembolso sem desembolso-Apresentar comprovante de pagamento que não corresponde à realidade, inclusive com alteração de datas; por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
Fracionamento artificial - Dividir uma única consulta em dois ou mais recibos para aumentar o valor de reembolso; por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Solicitar emissão de recibos como se diferentes familiares tivessem sido atendidos, quando houve apenas uma consulta; por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Procedimentos estéticos declarados como médicos - Declarar procedimentos estéticos como se fossem consultas ou tratamentos médicos reembolsáveis; por Imagem: Premreuthai | Shutterstock
Diagnósticos inexistentes - Obter ou solicitar diagnósticos falsos para viabilizar tratamentos custeados pelo plano, como fisioterapia, terapias contínuas etc.; por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
Omissão de doença preexistente – Negar dolosamente condição já conhecida na contratação do plano, para reduzir ou eliminar prazos de carência; por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Reutilização de recibos – Usar o mesmo documento em mais de um pedido de reembolso; por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Alteração de valores – Modificar recibos ou notas fiscais para majorar o reembolso; por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Empréstimo de carteirinha – Permitir que terceiros utilizem o plano de saúde indevidamente; por Imagem: Peakstock | Shutterstock
Simulação de atendimentos – Declarar consultas, internações ou procedimentos que nunca ocorreram. por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Ajustes no recibo – Alterar em conjunto com prestadores a descrição ou o valor de procedimentos para ampliar indevidamente o reembolso. por Imagem: Peakstock | Shutterstock
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Reembolso sem desembolso-Apresentar comprovante de pagamento que não corresponde à realidade, inclusive com alteração de datas; por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

Caso chegou ao STJ

Após a derrota no TJ-SP, a operadora apresentou recurso especial ao STJ na tentativa de reverter a decisão, mas não conseguiu.

Em uma nova tentativa, a empresa apresentou agravo, também rejeitado pelo ministro Herman Benjamin. Nesse ponto, a decisão do STJ foi processual: o ministro observou que a operadora não contestou especificamente todos os fundamentos utilizados para impedir o recurso na instância anterior.

Com isso, permaneceu válida a decisão que afastou os reajustes, determinou a substituição pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais e garantiu à beneficiária a restituição dos valores pagos a mais dentro do período reconhecido pela Justiça.

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