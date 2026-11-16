ASTROLOGIA

Plot twist na carreira! 5 signos podem receber uma proposta inesperada ou descobrir que está na hora de mudar de emprego em novembro

Uma oportunidade antiga, uma promoção ou até a vontade de abandonar o caminho atual podem colocar estes signos diante de decisões importantes na vida profissional

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro pode reservar mudanças inesperadas para cinco signos no trabalho. Uma oportunidade que parecia esquecida pode reaparecer, uma conversa pode abrir portas ou até mesmo a percepção de que a carreira atual já não combina com seus planos pode mudar tudo.

A previsão da astróloga Auste Grigutis aponta para um período de questionamentos e novas possibilidades profissionais. Para alguns, o reconhecimento por um esforço que vinha sendo feito nos bastidores finalmente pode chegar. Para outros, o maior passo será admitir que desejam algo diferente e começar a se movimentar para conquistar isso. Veja a previsão, divulgada pelo site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que suas prioridades profissionais mudaram bastante. Talvez a carreira que você construiu já não ofereça a qualidade de vida que deseja, seja pela remuneração, pela falta de flexibilidade ou pela ausência de propósito no trabalho. Essa percepção pode provocar dúvidas, mas também será importante para entender o que precisa mudar.

Novembro favorece uma revisão dos planos. Você pode começar a considerar uma mudança de cidade, a possibilidade de trabalhar remotamente ou até uma área completamente diferente. Não será necessariamente uma decisão simples, mas vale pensar no tipo de rotina que deseja ter antes de continuar investindo em um caminho que já não combina tanto com você.

Dica cósmica: não escolha uma carreira apenas pelo que ela parece oferecer aos olhos dos outros. Pense também no tipo de vida que você quer construir.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Câncer pode se deparar com uma oportunidade financeira importante, capaz de mudar os planos profissionais. Uma proposta, uma negociação ou a possibilidade de ganhar melhor com habilidades que você já possui pode colocar novas perspectivas na mesa. O momento pede disposição para reconhecer o próprio valor e não aceitar qualquer condição só por medo de perder uma chance.

Se estiver negociando salário ou algum contrato, vale avaliar se existe espaço para pedir uma remuneração melhor. Talvez você esteja oferecendo conhecimentos e serviços que poderiam render muito mais. Não tenha receio de conversar sobre dinheiro e defender o que considera justo. Uma mudança na forma de valorizar seu trabalho pode fazer diferença no orçamento.

Dica cósmica: saiba quanto vale sua experiência e não tenha vergonha de negociar. Reconhecimento profissional também precisa aparecer no bolso.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leão pode finalmente receber o reconhecimento que esperava há algum tempo. Todo aquele esforço feito nos bastidores tem chances de chamar a atenção de pessoas importantes, e isso pode render convites para projetos, novas parcerias ou até uma indicação para um cargo mais alto.

A mudança pode parecer repentina, mas será resultado de um trabalho que já vinha sendo construído. Sua presença e capacidade de liderança podem abrir portas, especialmente se você estiver disposto a mostrar o que sabe fazer. Não descarte uma conversa profissional ou um convite inesperado: eles podem representar o próximo passo que estava faltando na sua trajetória.

Dica cósmica: não esconda suas conquistas por medo de parecer convencido. Mostre seu trabalho e esteja preparado para ocupar espaços maiores.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode chegar a um ponto em que não aceita mais ser subestimado profissionalmente. Depois de muito tempo questionando se está realmente preparado para assumir uma posição melhor, você começa a perceber que talvez esteja esperando demais pela aprovação de outras pessoas.

A previsão também favorece a reflexão sobre projetos próprios. Se já pensou em abrir um negócio, trabalhar por conta própria ou disputar uma vaga mais ambiciosa, novembro pode ser um período importante para tirar essas ideias do papel. O primeiro passo é levar suas capacidades a sério e parar de se colocar em segundo plano.

Dica cósmica: não espere que alguém reconheça seu potencial para começar a agir. Prepare seus planos e tenha coragem de buscar o espaço que deseja.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode estar questionando praticamente tudo sobre a própria carreira. O emprego atual talvez tenha perdido a graça, o salário pode não acompanhar suas expectativas ou a relação com a chefia pode estar tornando a rotina mais difícil. A previsão não aponta necessariamente para uma mudança imediata dessas condições, mas sugere que você precisa começar a pensar em alternativas.

Uma pergunta importante será imaginar se o caminho profissional atual ainda faz sentido daqui a dez anos. Se a resposta for negativa, talvez seja hora de atualizar o currículo e procurar outras possibilidades. Uma oportunidade antiga também pode reaparecer, ou uma conversa despretensiosa pode apresentar uma direção que você ainda não tinha considerado.

Dica cósmica: não permaneça em um caminho só porque já investiu muito tempo nele. Reconhecer que deseja outra coisa também é um passo importante para mudar.