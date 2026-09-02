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Plutão retrógrado traz uma grande recompensa para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e o trabalho duro finalmente dá resultado

Depois de muito esforço e de situações que exigiram paciência, alguns signos começam a perceber que todo o empenho não foi em vão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e amor, trabalho e vida
Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre os resultados aparecem na mesma velocidade que o esforço. Mas, para três signos do zodíaco, essa espera começa a fazer sentido a partir desta quarta-feira, 2 de setembro. O momento favorece reconhecimento, recompensas e uma sensação de que todo o trabalho realizado finalmente começa a trazer retorno.

Plutão está retrógrado desde 6 de maio e seguirá nesse movimento até 15 de outubro de 2026, permanecendo durante todo o período em Aquário. Na astrologia, esse trânsito é associado a processos profundos de revisão, transformação e percepção do que precisa ser mudado. Agora, para esses três signos, o destaque está justamente em perceber os frutos de tudo aquilo que foi construído com esforço. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode começar a quarta-feira com uma sensação que estava fazendo falta: a de ser reconhecido pelo próprio esforço. Você passou bastante tempo se dedicando a objetivos importantes, mas nem sempre recebeu a valorização que esperava.

Isso pode ter causado frustração, especialmente porque você sabe o quanto se empenhou para chegar até aqui. A boa notícia é que esse cenário começa a mudar. O dia 2 traz sinais de avanço e pode colocar você em uma posição mais próxima daquilo que deseja alcançar.

Pode ser uma conquista profissional, uma oportunidade de crescimento ou simplesmente a percepção de que as pessoas finalmente estão enxergando seu potencial. Depois de tanto fazer sem receber o devido reconhecimento, Áries começa a colher os resultados.

Dica cósmica: não diminua suas conquistas só porque elas demoraram para acontecer. Você sabe o quanto precisou trabalhar para chegar até aqui.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos tem uma capacidade impressionante de transformar uma ideia em ação. Quando você decide que quer alguma coisa, dificilmente permite que os obstáculos façam você desistir. E agora esse esforço começa a ser percebido.

Durante este período, você pode ter a impressão de que está sempre alguns passos à frente das outras pessoas. Sua agilidade e sua disposição para resolver problemas fazem com que você assuma naturalmente uma posição de liderança.

Mas o reconhecimento não fica apenas na admiração. O dia 2 pode trazer uma recompensa concreta por tudo aquilo que você vem fazendo. Seu trabalho começa a falar por você, e pessoas que antes não percebiam seu valor podem finalmente entender o quanto você tem contribuído.

É uma oportunidade para ocupar um espaço maior e receber o retorno que merece. Afinal, você não chegou até aqui por acaso.

Dica cósmica: aceite o reconhecimento sem tentar diminuí-lo. Você não precisa fingir que seu esforço foi pequeno para deixar os outros confortáveis.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Para Capricórnio, trabalho duro nunca significou apenas passar horas no escritório. Você sabe muito bem o que é enfrentar situações difíceis, assumir responsabilidades e continuar seguindo em frente mesmo quando tudo parece complicado.

Boa parte desse esforço pode ter acontecido dentro da própria vida pessoal. Questões familiares, responsabilidades e problemas que exigiram sua presença consumiram bastante da sua energia. Mesmo assim, você continuou tentando fazer o melhor possível.

Agora começa a surgir uma recompensa diferente: o direito de respirar. Você não precisa estar disponível para resolver tudo o tempo inteiro. Depois de tanto cuidar dos outros e sustentar situações difíceis, também é justo ter um pouco de paz.

O retorno que chega para Capricórnio pode ser justamente essa possibilidade de desacelerar, descansar e aproveitar uma fase mais tranquila. Você trabalhou muito para chegar até aqui e não precisa se sentir culpado por finalmente tirar um tempo para si.

Dica cósmica: descansar depois de uma longa batalha não é desistir. É reconhecer que você também merece aproveitar aquilo que conquistou.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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