PM dá soco em idosa enquanto agredia homem que já estava rendido

No local, os policiais algemaram dois filhos de Vilma e, mesmo após conter os dois, os militares agrediram um deles com socos e chutes.

A ação foi filmada. No vídeo, o policial Kleber dava socos no filho rendido, quando Vilma se aproximou e deu um tapa no PM, que revidou com um soco. Freitas ameaçou sacar a arma, mas desistiu ao ver a idosa.