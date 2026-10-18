DICAS

Pó preto na cebola não é sujeira: o que significa e quando você deve ficar em alerta

Manchas escuras na casca podem indicar a presença de um fungo; descubra como identificar a contaminação e quando a cebola ainda pode ser aproveitada



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:11

O mofo-preto pode se desenvolver entre as camadas externas da cebola, principalmente em condições inadequadas de armazenamento Crédito: Ilustração gerada por IA

Ao descascar uma cebola para preparar uma refeição, é comum encontrar resíduos de terra ou pequenas manchas na superfície. Entretanto, quando surge uma espécie de pó preto entre as camadas, o que parece apenas sujeira pode indicar a presença de um fungo. A alteração merece atenção, principalmente porque nem sempre desaparece com a retirada da primeira casca.

Responsável por uma condição conhecida como mofo-preto, o Aspergillus niger pode se desenvolver nas partes externas da cebola e alcançar camadas mais profundas. Sua presença costuma ser identificada por pequenos pontos escuros que lembram fuligem e, em alguns casos, se desprendem facilmente durante o manuseio.

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O problema está relacionado principalmente às condições de armazenamento. Ambientes quentes, umidade e pequenas lesões na superfície favorecem o desenvolvimento do micro-organismo, que pode permanecer escondido entre as cascas até o momento do preparo.

Apesar da aparência desagradável, encontrar manchas escuras não significa necessariamente que todo o alimento esteja perdido. Quando a alteração é superficial e a cebola permanece firme, pode ser possível aproveitar as partes não afetadas. A avaliação, porém, exige cuidado para não confundir um problema limitado à casca com sinais de deterioração mais avançada.

Textura amolecida, cheiro incomum e manchas que se espalham pelo interior indicam uma situação diferente. Nesses casos, insistir no aproveitamento pode representar um risco desnecessário, especialmente quando não é possível determinar a extensão do comprometimento.

O que é o pó preto?

Diferentemente dos resíduos de terra que podem permanecer na superfície após a colheita, o mofo-preto apresenta uma aparência semelhante à de um pó fino. A coloração escura está associada aos esporos produzidos pelo fungo, que podem se concentrar entre as camadas externas.

Em algumas cebolas, o material aparece principalmente próximo à região superior, onde ficam os restos do talo. Também pode surgir entre a casca seca e as primeiras camadas mais úmidas, dificultando sua identificação antes do descascamento.

Quando o alimento é manuseado, parte desse pó pode se soltar e deixar marcas escuras nos dedos ou na bancada. Por isso, a simples presença de partículas pretas já justifica uma inspeção mais cuidadosa.

Nem toda mancha escura, contudo, confirma uma contaminação por Aspergillus niger. Machucados, alterações naturais e outros tipos de deterioração também podem modificar a aparência do vegetal.

Quando ainda pode ser usada?

Uma cebola com pequenas quantidades de mofo restritas às camadas externas pode, em determinadas situações, ser aproveitada após a remoção das partes afetadas. O primeiro cuidado é verificar se o interior continua firme e sem sinais visíveis de deterioração.

Caso a alteração esteja concentrada na casca, retire cuidadosamente as camadas comprometidas e descarte o material. Evite sacudir ou esfregar o pó seco, pois esse movimento pode espalhar esporos pelo ambiente.

Depois, lave a parte aproveitável em água corrente e observe novamente sua aparência. Se surgirem outras regiões escurecidas, pontos amolecidos ou sinais de decomposição, o descarte passa a ser a alternativa mais prudente.

O aproveitamento também depende das condições gerais do alimento. Uma cebola que apresenta mofo superficial, mas conserva as camadas internas intactas, é diferente de outra que já demonstra sinais de apodrecimento.

Pessoas com alergia conhecida a esse fungo devem evitar o contato e o consumo de cebolas afetadas. Na dúvida sobre a extensão da contaminação, o mais seguro é não utilizar o vegetal.

Sinais de que deve ser descartada

O aspecto interno da cebola é um dos principais indicadores de deterioração. Camadas escurecidas, regiões úmidas e consistência mole demonstram que o problema pode ter avançado além da superfície.

Outro sinal importante é o odor. Embora a cebola tenha naturalmente um cheiro intenso, aromas associados ao apodrecimento, especialmente quando acompanhados de alterações na textura, indicam que o alimento não está em boas condições.

Em situações mais avançadas, a deterioração pode envolver tanto fungos quanto bactérias. A presença desses micro-organismos compromete a qualidade do vegetal e torna inadequada a tentativa de aproveitar apenas as partes aparentemente saudáveis.

Também é importante evitar cheirar o mofo de perto para tentar identificá-lo. Os esporos podem ser dispersos durante o manuseio e provocar reações respiratórias em pessoas sensíveis.

Embora algumas espécies de fungos sejam capazes de produzir substâncias prejudiciais à saúde, uma mancha preta não comprova, por si só, a presença de toxinas. Ainda assim, quando a contaminação é extensa ou não pode ser avaliada com segurança, descartar a cebola é a melhor decisão.

Como evitar o mofo

A prevenção começa no momento da compra. Cebolas firmes, com cascas secas e sem machucados aparentes, são as mais indicadas para armazenamento. Unidades com regiões moles ou sinais de umidade devem ser evitadas.

Depois de levá-las para casa, escolha um local fresco, seco e com boa circulação de ar. Guardar cebolas inteiras em recipientes fechados ou sacos plásticos sem ventilação pode favorecer o acúmulo de umidade e acelerar a deterioração.

O cuidado merece atenção especial em cozinhas muito quentes, onde a combinação de temperatura elevada e ventilação insuficiente pode reduzir o tempo de conservação dos alimentos.

Outra medida útil é verificar periodicamente as cebolas armazenadas. Caso alguma apresente mofo ou sinais de apodrecimento, retire-a do recipiente e examine as unidades próximas para identificar possíveis alterações.

Também vale evitar lavar as cebolas antes de guardá-las. A umidade que permanece sobre a casca pode prejudicar a conservação, especialmente quando o vegetal não seca completamente.