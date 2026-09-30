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Pode abrir espaço na agenda: 4 signos entram em outubro cercados de abundância e boas surpresas

Novas conexões, convites inesperados, oportunidades profissionais e mudanças de perspectiva podem fazer deste um mês especialmente generoso para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Tem mês em que a pessoa precisa correr atrás de absolutamente tudo. Outubro pode ser um pouco diferente para quatro signos: algumas portas parecem aparecer no caminho, pessoas interessantes cruzam seus caminhos e oportunidades começam a surgir justamente quando eles se permitem sair um pouco da rotina.

A abundância do mês não precisa aparecer apenas na conta bancária. Ela também pode vir em forma de contatos importantes, experiências novas, reconhecimento profissional, aprendizado e situações que ampliam as possibilidades para os próximos meses. O segredo será não ficar esperando a sorte bater na porta enquanto você está escondido atrás dela. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode perceber que outubro está deixando a vida social muito mais movimentada. Convites, encontros, novas amizades e oportunidades de conhecer pessoas diferentes podem aparecer com mais frequência, e algumas dessas conexões podem acabar sendo mais importantes do que parecem no começo.

No trabalho, assumir uma tarefa diferente ou se oferecer para participar de um projeto pode colocar Gêmeos em contato com pessoas que abrem novas possibilidades. O mês também favorece uma espécie de limpeza da rotina: aquilo que só causa estresse e não leva a lugar nenhum pode finalmente perder espaço.

Quanto mais Gêmeos circular, conversar e experimentar coisas novas, maior a chance de descobrir oportunidades que não apareceriam se permanecesse sempre no mesmo lugar.

Dica cósmica: aceite alguns convites que normalmente recusaria. Às vezes, a melhor oportunidade está justamente naquele "vamos ver no que dá".

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode chegar a outubro com uma disposição enorme para correr atrás do que quer. Depois de um período em que algumas ambições pareciam grandes demais, o signo recupera coragem para se colocar em evidência e mostrar do que é capaz.

Isso pode fazer diferença especialmente na carreira. Uma ideia, um projeto ou uma habilidade que vinha sendo subestimada pode chamar mais atenção. Pedir uma promoção, apresentar uma proposta ou simplesmente deixar claro que está pronto para assumir mais responsabilidades pode render resultados interessantes.

Na vida pessoal, Leão também pode viver um mês mais movimentado, com encontros, amizades e momentos que devolvem aquela sensação gostosa de estar aproveitando a própria vida.

Dica cósmica: se você sabe que consegue fazer algo bem, pare de agir como se estivesse pedindo licença para tentar.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode sentir que outubro chegou justamente na hora certa. O mês traz uma oportunidade de recuperar confiança, reorganizar prioridades e voltar a se enxergar com mais carinho.

A vida social tende a ganhar destaque, e novas pessoas podem entrar no caminho do signo. Algumas conexões podem ser apenas divertidas, enquanto outras têm potencial para se transformar em amizades, parcerias ou contatos importantes para o futuro.

Também existe espaço para uma revisão financeira. Libra pode perceber que prosperidade não significa simplesmente gastar mais ou trabalhar sem parar, mas fazer escolhas que tragam mais qualidade de vida e segurança.

O mais interessante é que a sorte pode aparecer de maneiras que Libra não estava procurando. Um convite, uma conversa ou uma pessoa conhecida por acaso pode acabar levando a algo muito maior.

Dica cósmica: saia um pouco do roteiro. Outubro pode ficar muito mais interessante quando você deixa espaço para o inesperado.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode sentir que outubro está devolvendo uma coisa que fazia falta: vontade de explorar. O signo entra em uma fase em que aprender, viajar, conhecer lugares diferentes ou simplesmente experimentar algo novo pode trazer uma sensação enorme de expansão.

Isso também vale para a vida profissional. Um curso, uma conversa, uma nova área de interesse ou uma pessoa de fora do círculo habitual pode apresentar uma possibilidade que Sagitário ainda não tinha considerado.

O mês favorece especialmente quem não se limita ao caminho mais óbvio. Quanto mais o signo ampliar seus horizontes, maior a chance de perceber que existem muito mais opções disponíveis do que imaginava.

E não precisa ser uma mudança gigantesca. Às vezes, uma decisão pequena é suficiente para colocar uma pessoa em contato com uma oportunidade completamente diferente.

Dica cósmica: não diga "isso não é para mim" antes de experimentar. Outubro pode surpreender justamente quando você decide sair do caminho conhecido.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

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