Pode comemorar: 3 signos entram na mira da sorte nesta semana e uma oportunidade pode aparecer quando eles menos esperam

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:00
A semana de 21 a 27 de setembro chega com um clima de mudança para três signos. A temporada de Libra começa em 22 de setembro, marcando a chegada da primavera no Brasil e favorecendo novas conexões, parcerias e uma vida social mais movimentada.
Ao longo dos dias, algumas oportunidades podem aparecer justamente quando esses signos estiverem dispostos a sair do automático. A sorte não significa que tudo acontecerá sozinho, mas que determinadas portas podem ficar mais fáceis de enxergar e atravessar. Veja a previsão do site "Your Tango".
Leão
Leão entra em uma semana que pede disposição para começar de novo. Algumas situações do passado já cumpriram seu papel, e continuar insistindo nelas pode apenas impedir que você enxergue o que está surgindo agora.
É um período para olhar com mais coragem para os próprios planos. Pode haver vontade de mudar a rotina, investir em um projeto pessoal, conhecer lugares diferentes ou até se abrir para uma nova relação. O importante é não esperar que tudo esteja perfeito para dar o primeiro passo.
Dica cósmica: escolha uma coisa que você vem adiando e transforme a intenção em uma ação concreta nesta semana.
Filmes para Leão
Sagitário
Sagitário pode sentir uma vontade maior de sair do lugar e fazer as coisas acontecerem. A semana favorece iniciativa, especialmente em assuntos ligados a projetos pessoais, estudos, viagens, criatividade e planos para o futuro.
A partir de 27 de setembro, Marte entra em Leão, reforçando esse impulso de agir e colocando mais energia nos desejos que você vinha apenas imaginando. O momento pede entusiasmo, mas também paciência: nem tudo que começa agora precisa apresentar resultados imediatamente.
Dica cósmica: escolha uma meta e comece a movimentá-la, mesmo que o resultado final ainda esteja distante.
Filmes para Sagitário
Aquário
Aquário pode descobrir que uma das maiores fontes de sorte nesta semana está justamente nas pessoas ao seu redor. Você costuma valorizar bastante a independência, mas não precisa fazer tudo sozinho para continuar sendo livre.
Com a temporada de Libra começando em 22 de setembro, relações, amizades e parcerias ganham importância. Uma conversa pode abrir uma porta, um convite pode levar a uma oportunidade ou uma nova conexão pode mudar a maneira como você enxerga determinado plano.
Dica cósmica: aceite mais convites e permita que pessoas de confiança participem dos seus próximos passos.
Filmes para Aquário