ASTROLOGIA

Pode comemorar: 3 signos entram na mira da sorte nesta semana e uma oportunidade pode aparecer quando eles menos esperam

A última semana de setembro traz novos caminhos, conexões importantes e coragem para agir em direção ao que esses signos realmente querem

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 21 a 27 de setembro chega com um clima de mudança para três signos. A temporada de Libra começa em 22 de setembro, marcando a chegada da primavera no Brasil e favorecendo novas conexões, parcerias e uma vida social mais movimentada.

Ao longo dos dias, algumas oportunidades podem aparecer justamente quando esses signos estiverem dispostos a sair do automático. A sorte não significa que tudo acontecerá sozinho, mas que determinadas portas podem ficar mais fáceis de enxergar e atravessar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Leão entra em uma semana que pede disposição para começar de novo. Algumas situações do passado já cumpriram seu papel, e continuar insistindo nelas pode apenas impedir que você enxergue o que está surgindo agora.

É um período para olhar com mais coragem para os próprios planos. Pode haver vontade de mudar a rotina, investir em um projeto pessoal, conhecer lugares diferentes ou até se abrir para uma nova relação. O importante é não esperar que tudo esteja perfeito para dar o primeiro passo.

Dica cósmica: escolha uma coisa que você vem adiando e transforme a intenção em uma ação concreta nesta semana.

Filmes para Leão 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode sentir uma vontade maior de sair do lugar e fazer as coisas acontecerem. A semana favorece iniciativa, especialmente em assuntos ligados a projetos pessoais, estudos, viagens, criatividade e planos para o futuro.

A partir de 27 de setembro, Marte entra em Leão, reforçando esse impulso de agir e colocando mais energia nos desejos que você vinha apenas imaginando. O momento pede entusiasmo, mas também paciência: nem tudo que começa agora precisa apresentar resultados imediatamente.

Dica cósmica: escolha uma meta e comece a movimentá-la, mesmo que o resultado final ainda esteja distante.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir que uma das maiores fontes de sorte nesta semana está justamente nas pessoas ao seu redor. Você costuma valorizar bastante a independência, mas não precisa fazer tudo sozinho para continuar sendo livre.

Com a temporada de Libra começando em 22 de setembro, relações, amizades e parcerias ganham importância. Uma conversa pode abrir uma porta, um convite pode levar a uma oportunidade ou uma nova conexão pode mudar a maneira como você enxerga determinado plano.

Dica cósmica: aceite mais convites e permita que pessoas de confiança participem dos seus próximos passos.