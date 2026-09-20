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Pode comemorar: 3 signos entram na mira da sorte nesta semana e uma oportunidade pode aparecer quando eles menos esperam

A última semana de setembro traz novos caminhos, conexões importantes e coragem para agir em direção ao que esses signos realmente querem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 21 a 27 de setembro chega com um clima de mudança para três signos. A temporada de Libra começa em 22 de setembro, marcando a chegada da primavera no Brasil e favorecendo novas conexões, parcerias e uma vida social mais movimentada.

Ao longo dos dias, algumas oportunidades podem aparecer justamente quando esses signos estiverem dispostos a sair do automático. A sorte não significa que tudo acontecerá sozinho, mas que determinadas portas podem ficar mais fáceis de enxergar e atravessar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Leão

Leão entra em uma semana que pede disposição para começar de novo. Algumas situações do passado já cumpriram seu papel, e continuar insistindo nelas pode apenas impedir que você enxergue o que está surgindo agora.

É um período para olhar com mais coragem para os próprios planos. Pode haver vontade de mudar a rotina, investir em um projeto pessoal, conhecer lugares diferentes ou até se abrir para uma nova relação. O importante é não esperar que tudo esteja perfeito para dar o primeiro passo.

Dica cósmica: escolha uma coisa que você vem adiando e transforme a intenção em uma ação concreta nesta semana.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Sagitário

Sagitário pode sentir uma vontade maior de sair do lugar e fazer as coisas acontecerem. A semana favorece iniciativa, especialmente em assuntos ligados a projetos pessoais, estudos, viagens, criatividade e planos para o futuro.

A partir de 27 de setembro, Marte entra em Leão, reforçando esse impulso de agir e colocando mais energia nos desejos que você vinha apenas imaginando. O momento pede entusiasmo, mas também paciência: nem tudo que começa agora precisa apresentar resultados imediatamente.

Dica cósmica: escolha uma meta e comece a movimentá-la, mesmo que o resultado final ainda esteja distante.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Aquário

Aquário pode descobrir que uma das maiores fontes de sorte nesta semana está justamente nas pessoas ao seu redor. Você costuma valorizar bastante a independência, mas não precisa fazer tudo sozinho para continuar sendo livre.

Com a temporada de Libra começando em 22 de setembro, relações, amizades e parcerias ganham importância. Uma conversa pode abrir uma porta, um convite pode levar a uma oportunidade ou uma nova conexão pode mudar a maneira como você enxerga determinado plano.

Dica cósmica: aceite mais convites e permita que pessoas de confiança participem dos seus próximos passos.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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