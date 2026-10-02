ASTROLOGIA

Pode guardar o drama: 3 signos têm motivos de sobra para sorrir hoje (2 de outubro)

A Lua entra em Câncer nesta sexta-feira e pode ajudar esses signos a deixar velhos pesos para trás e recuperar a sensação de que a vida está, finalmente, ficando mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro mal começou e já pode trazer uma sensação muito diferente para três signos. Depois de um período em que problemas, inseguranças ou situações desgastantes pareciam ocupar espaço demais, eles podem começar a perceber que existe muito mais coisa boa pela frente.

A Lua entra em Câncer hoje, 2 de outubro, às 16h54, trazendo um clima mais acolhedor e emocional. Amanhã, 3 de outubro, às 10h25, acontece a Lua Minguante em Câncer, a 10°21'. Nesse intervalo, a ideia de deixar para trás aquilo que já não faz bem ganha ainda mais força.

Para esses signos, a felicidade não aparece como um prêmio inesperado. Ela vem justamente depois de decisões, mudanças e escolhas que ajudaram a construir uma vida mais tranquila. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode finalmente perceber que as coisas estão ficando melhores. Depois de passar um bom tempo enxergando mais problemas do que soluções, o signo recupera a clareza para entender onde está e, principalmente, para onde quer ir.

Hoje pode surgir aquela sensação gostosa de estar no lugar certo na hora certa. A confiança volta aos poucos, e Gêmeos começa a aceitar uma ideia que talvez tenha parecido impossível há algum tempo: também merece viver uma fase leve, divertida e feliz. O melhor é não procurar complicações onde elas não existem.

Dica cósmica: quando a vida estiver boa, permita-se aproveitar. Você não precisa esperar o próximo problema para acreditar que algo deu certo.

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Libra

Libra pode sentir uma paz que estava fazendo muita falta. A vida doméstica, a relação com pessoas próximas e até a própria sensação de segurança começam a ficar mais confortáveis, como se algumas peças finalmente tivessem encontrado o lugar certo.

E não parece ser apenas uma alegria passageira. O signo pode entrar em um período de mais satisfação com a própria rotina, percebendo que determinadas escolhas recentes realmente fizeram diferença. Depois de tanto tentar equilibrar tudo, Libra finalmente pode simplesmente respirar.

Dica cósmica: não complique aquilo que está funcionando. Se a sua vida está mais tranquila, aproveite a paz em vez de procurar o que ainda precisa ser consertado.

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Peixes

Peixes pode olhar para trás e perceber o quanto mudou. Algumas das coisas que mais causavam ansiedade ou sofrimento já não têm o mesmo poder, justamente porque o signo tomou decisões difíceis e teve coragem de deixar certas situações para trás.

Hoje, essa transformação pode ficar mais evidente. Existe uma sensação de paz com as próprias escolhas e de alívio por ter seguido um caminho que, embora tenha sido mais demorado, levou a um lugar muito melhor. Peixes não precisa mais ficar imaginando como seria se tivesse escolhido diferente. A resposta está na tranquilidade que sente agora.

Dica cósmica: não se arrependa do caminho que trouxe você até aqui. Algumas demoras também servem para mostrar o que realmente vale a pena manter.