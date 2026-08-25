Poeta baiana Renata Ettinger lança “Tentacular”, livro artesanal de poemas, no Rio Vermelho

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Felipe Sena
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:18
Após passar pela da Flip e da Flipelô, a poeta e dizedora de versos Renata Ettinger lança seu novo livro “Tentacular: Poemas de Tempo, Memória e Amor”, no dia 27 de agosto (quinta-feira), às 18h, no Terê GastroBar, no Rio Vermelho.
O evento terá apresentação de poemas, sessão de autógrafos com a autora e pintura ao vivo com o artista plástico Rodolfo Carvalho. Com um projeto artesanal assinado pela Editora Aripllera, a obra apresenta uma cartografia poética que investiga as marcas deixas pelo tempo no corpo e na palavra.
Renata Ettinger
Dividido em três partes, o livro reúne poemas que transitam entre a infância, o luto, o amadurecimento e o amor. A obra tem edição e revisão de Yara Fers, capa e projeto gráfico de Thiago Gatti, e ilustrações de Renata.
Nascida em Itabuna, região sul da Bahia, Renata é poeta, dizedora de versos, publicitária e arteterapeuta.
Já publicou os livros ]não cabe nas mãos[ (Mormaço, 2025), Habitadores (Patuá, 2023), A mesma vida é outra (2022), GRITO: silêncios ecoando em minha voz (2020), Oito Polegadas (2018) – este em parceria com mais três poetas, e Um eu in verso (2002), estes de forma independente.
É autora e voz do podcast Trago Poemas, que já conta com mais de 500 episódios nas plataformas digitais. Também é uma das realizadoras do Sarau Preamar e do clube de leitura Onde se lê poesia, que leva a poesia para além das páginas.
O que: Lançamento e sessão de autógrafos de Tentacular: poemas de tempo, memória e amor - com Renata Ettinger
Quando: 27 de agosto (quinta-feira), a partir das 18h
Onde: Terê GastroBar - R. Alm. Barroso, 97 - Rio Vermelho, Salvador
Quanto: R$ 60
Venda online: https://www.renataettinger.com.br/