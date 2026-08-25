LITERATURA

Poeta baiana Renata Ettinger lança “Tentacular”, livro artesanal de poemas, no Rio Vermelho

Tentacular ganha destaque pelo formato artesanal, com exemplares costurados à mão que refletem a proposta conceitual da obra

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:18

Renata é autora e voz do podcast Trago Poemas, que já conta com mais de 500 episódios nas plataformas digitais Crédito: Reprodução | Instagram

Após passar pela da Flip e da Flipelô, a poeta e dizedora de versos Renata Ettinger lança seu novo livro “Tentacular: Poemas de Tempo, Memória e Amor”, no dia 27 de agosto (quinta-feira), às 18h, no Terê GastroBar, no Rio Vermelho.

O evento terá apresentação de poemas, sessão de autógrafos com a autora e pintura ao vivo com o artista plástico Rodolfo Carvalho. Com um projeto artesanal assinado pela Editora Aripllera, a obra apresenta uma cartografia poética que investiga as marcas deixas pelo tempo no corpo e na palavra.

Renata Ettinger 1 de 8

Dividido em três partes, o livro reúne poemas que transitam entre a infância, o luto, o amadurecimento e o amor. A obra tem edição e revisão de Yara Fers, capa e projeto gráfico de Thiago Gatti, e ilustrações de Renata.

Nascida em Itabuna, região sul da Bahia, Renata é poeta, dizedora de versos, publicitária e arteterapeuta.

Já publicou os livros ]não cabe nas mãos[ (Mormaço, 2025), Habitadores (Patuá, 2023), A mesma vida é outra (2022), GRITO: silêncios ecoando em minha voz (2020), Oito Polegadas (2018) – este em parceria com mais três poetas, e Um eu in verso (2002), estes de forma independente.

É autora e voz do podcast Trago Poemas, que já conta com mais de 500 episódios nas plataformas digitais. Também é uma das realizadoras do Sarau Preamar e do clube de leitura Onde se lê poesia, que leva a poesia para além das páginas.

Serviço

O que: Lançamento e sessão de autógrafos de Tentacular: poemas de tempo, memória e amor - com Renata Ettinger

Quando: 27 de agosto (quinta-feira), a partir das 18h

Onde: Terê GastroBar - R. Alm. Barroso, 97 - Rio Vermelho, Salvador