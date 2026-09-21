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Poliana Rocha diverte web ao revelar que Leonardo tem medo do ChatGPT

Jornalista contou nas redes sociais que estava utilizando a inteligência artificial durante os preparativos para uma viagem do casal

Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:10

Poliana Rocha revela que Leonardo tem medo do ChatGPT Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Poliana Rocha revelou uma curiosidade sobre seu marido, o cantor Leonardo. Na noite de domingo (20), ela contou nas redes sociais que o artista tem medo do ChatGPT, um assistente de inteligência artificial.

Poliana relatou que está utilizando o recurso para auxiliá-la nos preparativos de uma viagem que fará em breve. “Gente, eu fico aqui conversando com o ChatGPT, porque daqui a uns dias nós vamos viajar, então eu fico perguntando como está o clima, o que levar na mala”, explicou a influenciadora, antes de detalhar a reação do marido.

Poliana Rocha e Leonardo 1 de 7

A jornalista revelou que o cantor sertanejo temia a tecnologia. "Esse aqui fica arregalando cada olho porque está com medo do chat", brincou. Na sequência, Leonardo aparece na gravação e mostra o dedo do meio para Poliana.

O registro foi encerrado com as gargalhadas da jornalista.

Nos últimos dias, Poliana compartilhou que Leonardo estava em processo para parar de beber, comemorando a marca de 21 dias sem consumir bebida alcoólica.

"Estou muito feliz por você. Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem e mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você. Te amo”, escreveu na publicação.