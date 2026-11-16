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Poliana Rocha gasta R$ 150 mil em vestidos exclusivos para aniversário de 50 anos; um deles custou R$ 100 mil

Mãe de Zé Felipe celebra a chegada dos 50 anos em grande estilo

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:23

Poliana Rocha gastou mais de R$ 100 mil em looks Crédito: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha vai comemorar a chegada dos 50 anos, e decidiu não economizar nenhum pouco com o aniversário.

Para celebrar a data, a influenciadora investiu cerca de R$ 150 mil em duas produções exclusivas desenvolvidas especialmente para a ocasião, que acontecem nesta segunda-feira (16), no Rancho Colorado, em Goiânia (GO), para 260 convidados, e com apresentações de Paulo Ricardo e Latino.

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Os vestidos são assinados pela marca Silfar, conhecida por desenvolver peças sob encomenda, já o styling ficou por conta de Lucas Teodoro e Elaine Sampaio. A grife já vestiu Ivete Sangalo, Ludmilla, Duda Beat e Marina Sena.

A produção é usada por Poliana para receber os convidados. Com modelagem ajustada ao corpo e modelagem estruturada, o vestido tem mais de 100 mil cristais aplicados manualmente, trabalho que levou cerca de um mês para ser concluído, segundo Lucas, em entrevista à revista Quem.