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Felipe Sena
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:23
Poliana Rocha vai comemorar a chegada dos 50 anos, e decidiu não economizar nenhum pouco com o aniversário.
Para celebrar a data, a influenciadora investiu cerca de R$ 150 mil em duas produções exclusivas desenvolvidas especialmente para a ocasião, que acontecem nesta segunda-feira (16), no Rancho Colorado, em Goiânia (GO), para 260 convidados, e com apresentações de Paulo Ricardo e Latino.
Poliana Rocha
Os vestidos são assinados pela marca Silfar, conhecida por desenvolver peças sob encomenda, já o styling ficou por conta de Lucas Teodoro e Elaine Sampaio. A grife já vestiu Ivete Sangalo, Ludmilla, Duda Beat e Marina Sena.
A produção é usada por Poliana para receber os convidados. Com modelagem ajustada ao corpo e modelagem estruturada, o vestido tem mais de 100 mil cristais aplicados manualmente, trabalho que levou cerca de um mês para ser concluído, segundo Lucas, em entrevista à revista Quem.
Já a segunda produção foi pensada para o momento de balada da festa. De acordo com o stylist, Poliana participou de perto de todo o processo de criação.