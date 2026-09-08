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Poliana Rocha quebra o silêncio sobre festa de José Leonardo após ausência de Leonardo

Mulher de Leonardo esteve na comemoração dos dois anos do neto e afirmou que evento foi marcado por leveza e união da família

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:11

Poliana Rocha falou sobre a festa de José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha fez questão de deixar claro que a festa de 2 anos de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, teve clima tranquilo. Depois da comemoração, que aconteceu na noite desta segunda-feira (7), em Goiânia, a mulher de Leonardo publicou uma série de Stories e contou como foi a celebração do neto.

"Acabei de chegar em casa e pensa numa festa gostosa, uma festa super leve. Estava todo mundo ali com o intuito de celebrar a vida do José Leonardo, dois aninhos", afirmou. "Eu falo que é um menino gostoso, um menino carismático, que vai com todo mundo, um menino bonito. Eu falo que todas as qualidades vieram para aquele menino. Ô príncipe, embora eu seja vó coruja dos três", declarou, citando também Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

Segundo ela, a comemoração foi agradável do início ao fim. "A noite foi agradabilíssima. Comida gostosa, decoração, todo mundo bem, leve, então só motivos de agradecer a Deus por mais essa noite abençoada que tivemos o prazer de desfrutar", disse.

Por que Poliana não mostrou a festa?

A pouca quantidade de imagens publicadas por Poliana durante a festa também chamou atenção. Ela explicou que não conseguiu fazer muitos registros porque os celulares dos convidados foram recolhidos na entrada do evento.

"Eu não registrei muita coisa, porque os celulares eles recolhem na entrada da festa, como é de praxe, e está tudo certo, mas posso garantir que foi uma noite muito harmônica e boa", explicou.

Doces no aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 29

Mesmo sem fazer muitos registros próprios, Poliana compartilhou algumas publicações de outros convidados. Durante a festa, ela também posou ao lado de Virginia, reforçando o clima amistoso entre as duas.

A comemoração teve o Homem-Aranha como tema e reuniu familiares e amigos de Virginia e Zé Felipe. Os dois, que estão separados desde maio de 2025, participaram juntos da celebração.

Quem esteve na festa?

Vini Jr., namorado de Virginia, não conseguiu comparecer por estar na Espanha, onde cumpre compromissos com o Real Madrid. A mãe do jogador, Fernanda Cristina, esteve presente e aproveitou a noite ao lado da nora.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 16

Zé Felipe também subiu ao palco durante a comemoração e cantou Sua Boca Mente, parceria com Ana Castela, com quem teve um relacionamento.

Outro momento que chamou atenção foi protagonizado por Margareth Serrão, mãe de Virginia, e Danilo Sanfoneiro. Os dois apareceram juntos ao lado de um padre e fizeram uma publicação indicando que estariam marcando a data do casamento.