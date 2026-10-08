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Poliana se surpreende ao chegar e se deparar com mudança de Zé Felipe: ‘O que a gente não faz por filho’

Cantor está passando uma temporada nos Estados Unidos para um novo projeto musical e deixou alguns pertences na casa dos pais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:20

Poliana Rocha encontrou itens de Zé Felipe em sua casa
Poliana Rocha encontrou itens de Zé Felipe em sua casa Crédito: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, ficou surpreendida ao chegar da viagem e se deparar com a “mudança” do filho Zé Felipe na sala de sua casa, em Goiânia (GO).

O cantor está passando uma temporada nos Estados Unidos para um novo projeto musical e deixou alguns pertences na casa dos pais, mas Poliana não tinha conhecimento da atitude do filho.

Poliana Rocha

Poliana Rocha por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução
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Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
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Poliana Rocha fez publicação nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Poliana Rocha publicou um vídeo nesta quarta-feira (8). Nos últimos dias, o marido, o cantor Leonardo, estava em viagem pela Europa.

A influenciadora foi surpreendida ao chegar em casa e encontrar os pertences do filho embrulhados em caixas em alguns cômodos da sala.

Ao mostrar os espaços, Poliana explicou que Zé Felipe ficará fora do Brasil por algum tempo, trabalhando em um projeto de música country, e enviou a mudança. “A casa está daquele modelo”, brincou.

Nas últimas semanas, Poliana e Leonardo dividiram com os fãs e seguidores alguns registros da viagem a Paris, na França. Nas redes sociais, Zé Felipe compartilhou momentos divertidos na web, como um vídeo do cantor segurando uma garrafa gigante em um restaurante na capital francesa.

O momento descontraído acontece depois de Poliana revelar ao público que o marido iria ficar 30 dias sem beber, decisão que foi tomada depois que foram identificadas alterações em taxas de exame do cantor.

"30 dias sem beber nada de bebida alcoólica, realmente pra mim foi um motivo de muito sofrimento. A vontade de chorar, juro por Deus. Uma pessoa igual eu, acostumado igual caranguejo de laboratório, só no álcool. 30 dias não foi brincadeira não, gente", declarou Leonardo enquanto pegava uma taça com uma bebida.

Tags:

Poliana Rocha E Leonardo Poliana Rocha

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