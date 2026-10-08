VIAGEM

Poliana se surpreende ao chegar e se deparar com mudança de Zé Felipe: ‘O que a gente não faz por filho’

Cantor está passando uma temporada nos Estados Unidos para um novo projeto musical e deixou alguns pertences na casa dos pais

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:20

Poliana Rocha encontrou itens de Zé Felipe em sua casa Crédito: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, ficou surpreendida ao chegar da viagem e se deparar com a “mudança” do filho Zé Felipe na sala de sua casa, em Goiânia (GO).

O cantor está passando uma temporada nos Estados Unidos para um novo projeto musical e deixou alguns pertences na casa dos pais, mas Poliana não tinha conhecimento da atitude do filho.

Poliana Rocha 1 de 30

Poliana Rocha publicou um vídeo nesta quarta-feira (8). Nos últimos dias, o marido, o cantor Leonardo, estava em viagem pela Europa.

A influenciadora foi surpreendida ao chegar em casa e encontrar os pertences do filho embrulhados em caixas em alguns cômodos da sala.

Ao mostrar os espaços, Poliana explicou que Zé Felipe ficará fora do Brasil por algum tempo, trabalhando em um projeto de música country, e enviou a mudança. “A casa está daquele modelo”, brincou.

Nas últimas semanas, Poliana e Leonardo dividiram com os fãs e seguidores alguns registros da viagem a Paris, na França. Nas redes sociais, Zé Felipe compartilhou momentos divertidos na web, como um vídeo do cantor segurando uma garrafa gigante em um restaurante na capital francesa.

O momento descontraído acontece depois de Poliana revelar ao público que o marido iria ficar 30 dias sem beber, decisão que foi tomada depois que foram identificadas alterações em taxas de exame do cantor.