BRASIL

Polícia Ambiental multa tutor em R$ 3 mil após encontrar cão com coleira elétrica para evitar que animal incomodasse vizinho

O homem afirmou que comprou o dispositivo para conter os latidos do animal; a equipe apreendeu a coleira e autuou o tutor por maus-tratos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:06

Cão aparece usando uma coleira com dispositivo eletrônico; ao lado, são exibidos aparelhos associados ao equipamento Crédito: Polícia Militar Ambiental/Divulgação

A denúncia levou a Polícia Militar Ambiental a uma residência no Parque Residencial São Lucas, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Lá, os agentes encontraram um cão usando uma coleira com dispositivo de descarga elétrica. O tutor, de 44 anos, afirmou que havia comprado o equipamento para adestrar o animal e tentar conter os latidos, que incomodavam um vizinho.

A equipe verificou a ocorrência no sábado (21). Depois de conversar com o morador e constatar o uso da coleira, os policiais aplicaram um Auto de Infração Ambiental por maus-tratos a animal doméstico. A multa ficou em R$ 3 mil, segundo a corporação, que divulgou o caso nesta segunda-feira (23).

O equipamento também entrou na lista de itens apreendidos. Os agentes encaminharam a coleira à sede da Polícia Ambiental em Presidente Prudente, onde ela ficou depositada.

Cão com coleira elétrica 1 de 6

Cão ficou sob responsabilidade do tutor

Durante a ação, os policiais apreenderam o cão, mas permitiram que ele permanecesse com o próprio tutor, na condição de fiel depositário. Com isso, o homem continuou responsável pelo animal enquanto as autoridades registravam a ocorrência e adotavam as medidas cabíveis.

Segundo a Polícia Ambiental, o tutor explicou que recorreu ao dispositivo após receber reclamações do vizinho por causa dos latidos. A corporação, porém, autuou o homem pelo uso da coleira elétrica.