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Polícia investiga morte da influenciadora Vivi Motta, aos 23 anos

Caso foi encaminhado à 15ª DP (Gávea); jovem foi velada nesta quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:12

Vivi Motta
Vivi Motta Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da influenciadora digital Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, de 23 anos, ocorrida na segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. O caso foi registrado inicialmente na 14ª DP (Leblon) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), responsável pelo andamento das investigações.

A corporação informou, em nota à imprensa, que "diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Victória Motta".

Vivi Motta

Vivi Motta por Reprodução/Instagram @thecode_rio
Vivi Motta por Reprodução/Redes sociais
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Vivi Motta por Reprodução/Instagram @thecode_rio

Vivi foi velada na quarta-feira (11). A cerimônia reuniu familiares e pessoas próximas à influenciadora, que morreu aos 23 anos. A causa da morte não foi divulgada publicamente.

Quem era?

Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, Vivi reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok, onde publicava conteúdos sobre moda, estilo e cotidiano. Além da produção de conteúdo, cursava Direito.

Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, a jovem falou sobre como conciliava as duas atividades e destacou a influência da formação acadêmica em seu trabalho.

"O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu", afirmou.

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