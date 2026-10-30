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Políticos, jornalistas, advogados e professores na lista dos mais e menos confiáveis: ranking feito em 31 países, com 23.537 pessoas, revela quais profissões têm pior e melhor reputação em 2026

Pesquisa internacional aponta médicos, cientistas e professores no topo da lista. Políticos, influenciadores digitais e ministros de governo aparecem entre os grupos com menor saldo de confiança.

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:06

Ilustração reúne profissões mencionadas no ranking internacional de confiança.
Ilustração reúne profissões mencionadas no ranking internacional de confiança. Crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

Médicos, cientistas e professores ocupam as primeiras posições de um ranking internacional de confiança em profissões divulgado em 2026. Políticos aparecem no fim da lista, que reúne avaliações de 20 grupos em 31 países.

O levantamento ouviu 23.537 adultos, entre 19 de junho e 3 de julho. A Visual Capitalist organizou os resultados com base no Ipsos Global Trustworthiness Index 2026.

A pesquisa não representa especificamente a opinião dos brasileiros. Além disso, a média considera os países participantes com o mesmo peso, sem ponderação pelo tamanho da população de cada um.

Políticos são os menos confiáveis em ranking

Ilustração reúne profissões mencionadas no ranking internacional de confiança. por Imagem ilustrativa gerada por IA
Gráfico destaca o saldo de confiança de sete grupos avaliados na pesquisa. por Imagem ilustrativa gerada por IA; dados: Ipsos/Visual Capitalist
Plenário do Parlamento da Escócia, em Edimburgo; políticos tiveram o menor saldo de confiança no levantamento. por Dave Morris – Wikimedia Commons
Médicos atendem paciente em consultório, acompanhados por outros profissionais de saúde. por National Cancer Institute – Wikimedia Commons
Professora conduz uma atividade diante de estudantes reunidos em sala de aula. por Reprodução
Jornalistas trabalham em um centro de imprensa em Yerevan, na Armênia. por Armineaghayan – Wikimedia Commons
Pesquisador trabalha com equipamentos de laboratório em uma imagem usada para ilustrar a confiança em cientistas por Mark Shwartz/Stanford – Wikimedia Commons
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Ilustração reúne profissões mencionadas no ranking internacional de confiança. por Imagem ilustrativa gerada por IA

Médicos lideram

Os médicos aparecem em primeiro lugar, com saldo de confiança de 43 pontos, seguidos por cientistas, com 42, e professores, com 37. Esse saldo corresponde à diferença entre a parcela de entrevistados que considera cada grupo confiável e a que o considera não confiável. Portanto, 43 pontos não significam que 43% dos participantes confiam nos médicos.

Segundo a Ipsos, médicos, cientistas e professores ocupam as três primeiras posições em 27 dos 31 países pesquisados. Na lista compilada pela Visual Capitalist, as Forças Armadas vêm em quarto lugar, com 16 pontos.

Depois aparecem treinadores pessoais, com +10 pontos; empreendedores de tecnologia, com +6; juízes e policiais, ambos com +5; e advogados, com saldo zero. Pesquisadores de opinião registraram -2 pontos, apresentadores de telejornal ficaram com -3, líderes empresariais marcaram -8 e funcionários públicos e servidores civis tiveram -9.

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Políticos ficam no fim

Jornalistas e banqueiros registraram -10 pontos cada, enquanto líderes religiosos somaram -11. Executivos de publicidade tiveram -26, ministros de governo marcaram -37 e influenciadores de redes sociais ficaram com -44.

Os políticos aparecem na última posição, com saldo de -48 pontos. Nas respostas reunidas pela Ipsos, 13% dos entrevistados os consideraram confiáveis, enquanto 61% os avaliaram como não confiáveis.

A diferença entre médicos e políticos chega a 91 pontos na medida de confiança líquida usada no ranking. O resultado mostra a distância entre as avaliações dos dois grupos, mas não explica, por si só, por que os participantes confiam mais em algumas profissões do que em outras.

Diferenças entre grupos

A avaliação também varia dentro de áreas semelhantes. Funcionários públicos e servidores civis tiveram saldo de -9, enquanto ministros de governo marcaram -37. A diferença indica que os participantes avaliaram de forma distinta os profissionais da administração pública e as lideranças políticas.

Na imprensa, apresentadores de telejornal ficaram com -3 pontos, acima dos jornalistas, que registraram -10. Influenciadores de redes sociais aparecem mais abaixo, com -44.

Como o saldo é calculado

A Visual Capitalist calculou o saldo subtraindo a parcela de entrevistados que considera um grupo não confiável daquela que o considera confiável. Assim, uma pontuação positiva indica vantagem das avaliações de confiança; uma negativa mostra predominância da desconfiança.

O levantamento foi realizado pela internet e reuniu respostas de adultos em 31 países. Por isso, os resultados descrevem os participantes da pesquisa e não devem ser interpretados como uma medida específica da opinião dos brasileiros nem como um retrato proporcional da população mundial. A classificação completa da Visual Capitalist apresenta os dados por grupo.

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